L’inizio di ottobre segna non solo l’autunno che avanza, ma anche il mese del cambio armadio. I vestiti leggeri dell’estate vanno riposti per far spazio a quelli più pesanti. Che ci accompagneranno non solo in autunno, ma anche in inverno.

Dove conservare i vestiti del cambio stagione è importante saperlo per non avere sorprese tra sei mesi. Così come va ricordato che il cambio armadio ha regole precise e non va fatto a caso. Come riordinare l’armadio nel cambio di stagione, insomma, non deve essere improvvisato.

Come eliminare vestiti dall’armadio durante il cambio di stagione

Perché, magari, siamo bravissimi su come organizzare le pulizie di casa per chi lavora, ma poi davanti al cambio armadio, ci fermiamo. Eppure, si può fare un cambio di stagione veloce, senza perdere troppo tempo. Questione di regole e di metodo. Allora, col cambio armadio autunnale ecco cosa buttare e come conservare i vestiti.

Così, con una buona organizzazione, potremo svolgere questo compito senza sacrificare il tempo libero. È necessario riporre negli scatoloni tutti i vestiti? A ben guardare, no. Ci sono, infatti, abiti che non indossiamo più da tempo. Che ogni anno passano dall’armadio allo scatolone e viceversa, ma mai vengono indossati. Che senso ha tenerli? Meglio metterli da parte e donarli alla Caritas.

Come perdere peso e non riprenderlo per indossare certi abiti non sempre è possibile

Abbiamo fatto dei piani per perdere peso velocemente, magari senza dieta. Di dimagrire in una settimana. Di fare una dieta per perdere 10kg. O di iniziare a fare gli sport che più di altri fanno perdere peso. Eppure, nonostante gli sforzi, ci sono abiti che non ci entreranno più. Inutile ostinarsi. Anche questi andrebbero eliminati, anche per salvaguardare il nostro buonumore.

Anche certi abiti ai quali siamo affettivamente legati, magari dalla nostra adolescenza, forse hanno fatto il loro tempo. Quelli che ci hanno trasmesso una emozione, magari legata al primo appuntamento o al primo bacio. Siamo sicuri, però, che continuare a tenerli, nonostante i vari rammendi, sia una bella idea? Forse, è arrivato il momento di disfarsene

Col cambio armadio autunnale ecco cosa buttare e come conservare i vestiti

Attenzione che non tutto deve essere gettato via. Certo, donare vestiti in buono stato, a chi è in crisi economica, è un bel gesto. Altre volte, però, potremmo riutilizzarli, magari studiando qualche abbinamento particolare, anche per rinnovare il nostro look.

Siccome non tutti hanno la possibilità di riporre i vestiti nelle parti nascoste dell’armadio, occorre trovare una alternativa. Ovvero delle scatole apposite che si trovano a poco prezzo nei grandi magazzini. Prima di tutto, laviamo i capi che andremo a riporre, per evitare che delle macchie si cronicizzino. E poi, se possibile, stiriamoli. Nelle scatole, infine, inseriamo dei prodotti antitarme per evitare brutte sorprese.

