Il make up per una donna è come una seconda pelle. Proprio questa però deve essere trattata adeguatamente e mai trascurata. Per rimuovere il trucco esistono in commercio moltissime marche e varietà di salviette struccanti, alcune delle quali anche a caro prezzo. Le salviette struccanti però non sono l’unico modo che abbiamo per struccarci. In questo articolo oggi vogliamo spiegare come risparmiare soldi struccando il viso in modo semplice e veloce senza usare le salviette struccanti.

Yogurt

Lo yogurt possiede proprietà emollienti che sono in grado di idratare a fondo la pelle e di renderla morbida. Questo ingrediente è adatto per tutti i tipi di pelle, sia secca, sia grassa, sia mista. Per utilizzarlo come struccante, dobbiamo prendere un piccolo contenitore e mettere al suo interno un cucchiaio di yogurt bianco. A questo aggiungiamo un cucchiaino di miele ed uno di olio di jojoba. Dopo aver mescolato gli ingredienti, mettiamo un po’ di questa crema su un dischetto di cotone e lo passiamo sul viso per rimuovere il trucco. Dopo l’uso occorre lavare bene con un detergente per il viso. Questa crema si conserva in frigorifero per non più di 4 giorni. Inoltre, se non abbiamo l’olio di jojoba, possiamo sostituirlo con quello di cocco o di mandorle.

Camomilla

La camomilla è un vero e proprio toccasana per le pelli sensibili ed irritate. Quello che non tutti sanno è che essa è perfetta anche per struccare la pelle del nostro viso. Per creare questo struccante dobbiamo mettere in infusione la nostra camomilla, lasciarla raffreddare e filtrarla. Dopo averla filtrata la mettiamo in un contenitore per liquidi ai quali aggiungiamo un cucchiaio di olio di mandorle. Prima di metterla sul dischetto di cotone per utilizzarla, dovremo shakerare il contenitore, perché l’olio e l’infuso tenderanno a dividersi.

Aloe vera

L’aloe vera depura la pelle dalle impurità e la rinfresca. Per preparare uno struccante a base di aloe, dobbiamo mettere in un contenitore 3 cucchiai di gel all’aloe vera e 2 cucchiai di olio di cocco. Dopo averli mescolati, possiamo metterne una piccola quantità su un dischetto di cotone per struccarci. Questo struccante naturale è molto delicato e non provoca rossori o irritazioni.

Abbiamo visto come risparmiare soldi struccando il viso in modo semplice e veloce senza usare le salviette struccanti con prodotti del tutto naturali.

