Tra poco arriva lo stop al Green Pass e mascherine ma questa nuova funzione di iPhone renderà tutto ancora più semplice

Durante il periodo del Covid Apple ha introdotto sui suoi dispositivi sempre più novità e tecnologie per aiutare a restare in contatto con i propri cari. Negli ultimi due anni, infatti, le videochiamate su iPad e iPhone hanno raggiunto livelli sempre più alti grazie al rinnovamento dell’applicazione FaceTime e a fotocamere sempre migliori.

È notizia di questi giorni che il nuovo iPad Air 5, per esempio, monterà l’ultimo processore super potente M1. Grazie a questo nuovo potenziamento, a un prezzo accessibile ci si potrà portare a casa uno strumento in grado di sostituire, in pratica, un portatile.

Una delle innovazioni più apprezzate è l’introduzione della fotocamera interna da 12 megapixel con la tecnologia Center Stage, che consente una migliore immersività nelle videochiamate.

Quasi in contemporanea sono state rilasciate le nuove versioni di MacOS, di iOS e di iPadOS. Oltre all’attesissima nuova funzione chiamata controllo universale, ci sono anche alcune novità sugli iPhone e sugli iPad dotati di tecnologia Face ID.

Anche se tra poco arriva lo stop al Green Pass e si potrà finalmente dire addio alle mascherine, bisognerà ancora continuare ad utilizzare questi strumenti per qualche tempo. Apple ha pensato di rendere ancora più semplice l’utilizzo dei suoi dispositivi anche quando si indossa una mascherina.

Grazie all’applicazione Wallet, inoltre, diventerà praticamente impossibile dimenticarsi il Green pass.

Due delle più interessanti novità introdotte con iOS 15.4 sono lo sblocco tramite Face ID con mascherina e la possibilità di aggiungere il Green Pass all’app Wallet.

Quest’ultima operazione era già fattibile utilizzando dei servizi di terze parti, che però non riuscivano a garantire il livello di sicurezza dei dati che invece Apple offre.

Andando per gradi, per attivare la prima funzione nuova di iPhone basta recarsi in “Impostazioni”, scorrere in basso e selezionare “Face ID e codice”. Da qui, dopo aver inserito il proprio codice di sblocco, si potrà accedere all’impostazione “Usa Face ID con la mascherina”. Bisognerà effettuare una nuova scansione del volto che registrerà dettagli più precisi come colore, contorno e profondità degli occhi.

Si possono anche inserire degli aspetti alternativi con gli occhiali, anche da sole.

Una volta configurato il nuovo aspetto, l’iPhone si sbloccherà senza problemi anche indossando una FFP2.

Per quanto riguarda il Green Pass, Apple ha davvero reso le cose semplici. Basta aprire l’app Fotocamera, inquadrare il QR-Code della certificazione verde che si desidera registrare e subito comparirà, direttamente in app, un link.

Basterà cliccarci e in un batter d’occhio il Green Pass verrà registrato nell’app Wallet. Non bisogna fare altro, perché l’ecosistema Apple condividerà immediatamente questo nuovo documento con tutti i dispositivi collegati. L’azienda di Cupertino assicura che il livello di protezione dei dati è altissimo, per cui non ci sarebbe da preoccuparsi di eventuali furti.