Come risparmiare con il condizionatore: ecco la funzione preziosa per dormire senza pensare ai costi in bolletta

Vorresti spendere di meno con il condizionatore? Ecco una funzione semplice che potrai attivare dal telecomando. Ti aiuterà a ottimizzare gli sprechi di corrente e consumare di meno, soprattutto quando dormi. Scopri di quale si tratta e perché è così importante per fare economia.

Il condizionatore è un alleato per molti indispensabile nelle calde giornate estive. Ci permette di ripararci dall’afa in casa, senza dover boccheggiare. A volte, senza pensarci, lo impostiamo alla temperatura minima. Ma per sfruttare al massimo la sua utilità senza incappare in grosse spese in bolletta, dovremmo farci furbi. Con alcuni trucchi e una modalità sottovalutata ma preziosa di notte, potremo spendere meno e stare tranquilli. Vediamo come risparmiare con il condizionatore senza rinunciare a stare bene.

3 consigli per consumare meno energia

Oltre alla soluzione che indicheremo di seguito, ci sono alcune astuzie per evitare spese folli col condizionatore. La prima è quella di impostare un timer. Questa precauzione manterrà in funzione il dispositivo solamente se necessario e non quando non serve. Per esempio, potresti regolarlo in modo che inizi ad arieggiare circa mezz’ora prima che torni a casa. Se ben programmato, un timer potrebbe farti risparmiare anche il 10% dei costi.

Un altro sistema per ridurre gli sprechi prevede di servirsi di tende e persiane per limitare il riscaldamento della camera. A questo scopo, prediligi infissi e complementi d’arredo di colore chiaro, per tenere alla larga i raggi solari. Così facendo il condizionatore dovrà lavorare di meno e l’ambiente si manterrà fresco più facilmente.

Infine, non trascurare mai la manutenzione dell’impianto. Ricordati di pulire i filtri regolarmente, spazzolandoli e immergendoli in una soluzione di acqua e sapone. Falli poi asciugare bene prima di rimetterli al loro posto. Se vuoi, dai un’occhiata anche alle bobine dell’evaporatore e alla condizione delle guarnizioni.

Come risparmiare con il condizionatore con la funzione anti spreco per la notte

Dormire bene è importante per ritrovare le energie perdute. La corretta temperatura di riposo potrebbe aiutarci, tanto quanto un buon materasso. Per fortuna, gran parte dei condizionatori possiedono una modalità specifica per la notte: la funzione sleep.

Di sicuro avremo notato il pulsante sul telecomando, ma forse non l’abbiamo mai sfruttata a dovere. Eppure, può vantare la capacità di regolare la temperatura nella stanza in modo automatico. In sostanza, dovrebbe adattare quest’ultima in base ai cambiamenti del metabolismo mentre dormiamo. Ma come funziona?

La modalità sleep aumenta o diminuisce (in base ai gradi presenti) la temperatura impostata di un grado all’ora. Dopo un paio d’ore, il dispositivo dovrebbe assestarsi sulla nuova condizione termica per il prossimo periodo. Passato questo lasso di tempo, il condizionatore dovrebbe spegnersi in automatico. Così eviteremo sbalzi termici inutili e sprecheremo meno energia elettrica: provare non guasta.