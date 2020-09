Ecco come risparmiare 5 mila euro in 6 mesi in un modo semplice che non ti immagineresti mai. Può sembrare una impresa impossibile. E invece non lo è, seguendo i seguenti suggerimenti. Pratiche consumistiche che sono già state messe in pratica e che hanno portato a questo risultato. Leggi di seguito i consigli degli esperti del risparmio di ProiezionidiBorsa.

Come risparmiare 5 mila euro in 6 mesi in un modo semplice che non ti immagineresti mai

Prima di tutto partiamo da un dato matematico. Un risparmio di 5.000 euro in 6 mesi, significa accantonare 833 euro al mese. Può sembrare una bella cifra ma proviamo a fare un calcolo su base giornaliera. Dividendo 1.666 euro (due mesi di risparmio), per 61 giorni (i mesi adiacenti sono di 30 e 31 giorni), si ottiene la cifra di 27 euro. Non è poi così alta. Se levate un pacchetto di sigarette, fate la colazione a casa e bevete un caffè in meno al giorno, avete risparmiato già 10 euro. Vediamo come arrivare agli altri 17 euro.

La spesa per la casa e i consumi voluttuari, sono un settore dove si può risparmiare moltissimo. A pranzo non andate a mangiare al bar. Portatevi il cibo da casa. Se ne gioveranno salute e portafoglio.

Se siete abituati ad andare al ristorante la sera, iniziate a ridurre le uscite. E soprattutto, quando decidete di andare, utilizzate le app che vi fanno risparmiare fino al 50% sul conto finale. Quando andate a fare la spesa, scegliete il supermercato più conveniente. Per scoprire qual è, consultate le associazioni dei consumatori. Non andate a fare la spesa sotto casa, ma recatevi in un discount.

La telefonia è una macchina succhia soldi

La telefonia è una macchina succhia soldi mostruosa. Per risparmiare iniziate a controllare tutti gli abbonamenti di telefoni a linea fissa e mobile. Da quanto tempo non controllate l’abbonamento? Per la linea mobile ci sono offerte oggi sul mercato a partire da 5 euro, con telefonate illimitate e diversi giga.

Se avete ancora il telefono fisso in casa, verificate che sia veramente necessario. Forse solo una linea dati a banda larga è sufficiente e costa molto meno.

Se avete l’abbonamento per la telefonia mobile con telefono incluso, lasciatelo scadere ma non riprendete un altro telefono. A meno che non abbia 5 anni, e non li ha, il vostro smartphone potrà durare benissimo altri 2 anni.

E se doveste passare a un gestore più conveniente (è vivamente consigliato), evitare di prendere un telefono in abbinata con la sim. Vincola per almeno 30 mesi e in quei 30 mesi possono uscire offerte più convenienti. Attivate solamente la linea.

E se proprio dovete comprare uno smartphone nuovo, lasciate perdere i top di gamma. Ci sono ottimi telefoni per 150 euro, con 64 giga di memoria. E per l’acquisto sfruttate le offerte. O andate a vedere sul web chi offre i prezzi più bassi.

In conclusione

Sono abitudini di acquisto validissime. Con questi consigli risparmiare 27 euro al giorno è semplice, basta volerlo. E se non riuscirete a mettere via 5 mila euro in 6 mesi, ma solo 3 mila euro, o 2.500, sarà comunque un gran risultato. L’importante è iniziare. Una piccola rinuncia alla volta per avere a fine anno un grande risparmio.

Per saperne di più

