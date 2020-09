I segnali che suggeriscono che soffriamo di depressione senza saperlo

Negli ultimi anni, si sta dando molta più attenzione alla cura della mente. Se prima, infatti, i riflettori erano posti solo sulla salute fisica, ora le cose sono cambiate. I disturbi psichici da qualche tempo sono presi sul serio. E, uno dei più comuni, è proprio la depressione. Il grande problema di questa malattia è che è davvero difficile da riconoscere. Potremmo infatti soffrirne senza esserne coscienti. Ci sono però degli input che il nostro corpo ci invia per farcelo capire. Vediamoli allora insieme. Ecco i segnali che rivelano che soffriamo di depressione senza saperlo.

Il senso di inutilità è uno dei primi campanelli d’allarme

La depressione porta a credere di essere inutili. Non si trova nulla cui aggrapparsi per cercare di cambiare le cose. Per quanto uno si sforzi, ogni briciolo di forza di volontà scompare. Le emozioni si allontanano e si perde qualsivoglia sorta di entusiasmo.

Ti senti stanco in continuazione? Cerca di capire perché

Il sentirsi costantemente affaticati non è normale. Chi soffre di questa malattia, non riesce proprio a trovare le energie per affrontare la giornata. Nonostante la sua routine rimanga identica, la stanchezza prende il sopravvento. Ma c’è anche un altro rovescio della medaglia. Un altro sintomo molto comune per chi soffre di depressione è l’insonnia.

Se i numeri sulla bilancia sembrano impazzire, fai attenzione

Perdere o prendere peso velocemente non è mai un buon segno. Soprattutto se questo accade in conseguenza ai nostri stati d’animo. Spesso questa malattia porta a provare un senso di appetito incolmabile. Ed ecco che quindi vediamo il numero sulla bilancia salire. Ma, dopo soli pochi giorni, le cose potrebbero ribaltarsi. E quindi non riusciamo più a mangiare. E intanto il numero sulla bilancia scende.

Non riesci a concentrarti né a ricordare le cose? Cerca di capire perché

È molto comune iniziare a dimenticare cose importanti o a non ricordare quelle semplici quando si soffre di depressione. Rimanere concentrati e catturare un pensiero sembrano azioni impossibili. Ma non solo. Anche l’incapacità di provare emozioni positive si fa sentire davvero di frequente.

Insomma, ecco i segnali che rivelano che soffriamo di depressione senza saperlo. Per essere validi, però, ricorda che devono essere continui. Quindi, devono presentarsi con una certa frequenza. Se dovessi notare che questi sintomi fanno parte della tua quotidianità, consulta un medico. È il primo passo per eliminare, poco a poco, questo fardello dalla tua vita.

