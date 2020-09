Le regole per evitare un’intossicazione alimentare.

Vacanze, cene tra amici, sia a casa che al ristorante. Sono tutte ottime occasioni per gustare del buon cibo, magari qualche ricetta sconosciuta o qualcosa di locale. Tuttavia, bisogna sempre fare attenzione quando si mangia, poiché l’intossicazione alimentare può essere dietro l’angolo.

L’intossicazione alimentare è solo fastidiosa, nella migliore delle ipotesi, ma può essere mortale nel peggiore dei casi. Fortunatamente, si può evitare l’intossicazione alimentare preparando e conservando il cibo correttamente.

Vediamo quindi le regole per evitare un’intossicazione alimentare che dobbiamo seguire quando prepariamo del cibo in casa.

Fare la spesa con saggezza

La sicurezza alimentare inizia al supermercato, quindi assicuratevi di fare acquisti con saggezza. La prima delle regole per evitare un’intossicazione alimentare è ovvia.

Controllate sempre le date di scadenza su tutti i prodotti e non aspettare troppo per mettere in frigo i prodotti appena acquistati. Ciò impedirà la crescita di fastidiosi batteri che potrebbero causare un’intossicazione alimentare.

Acquistate una piccola borsa termica per trasportare a casa i cibi freddi e congelati dal supermercato. Il vostro stomaco ringrazierà. Se potete, mettete per ultimi i surgelati nel carello. Non correrete il rischio di scongelarli dentro il negozio.

Comprate anche in quantità consone. Non prendete tonnellate di cibo fresco solo perché è in offerta, a meno che non stiate pianificando di cuocerlo e di conservarlo in congelatore. Ma ricordate che anche il vostro frigo ha una capienza massima. Assicuratevi di avere luoghi adatti per conservare il cibo prima di comprarne montagne.

In cucina

Più che una delle regole per evitare un’intossicazione alimentare, qui parliamo di buonsenso.

Mantenete pulita la vostra cucina. Questa è una regola d’oro che dovrebbe valere sempre. È molto importante mantenere puliti i banconi della cucina e le altre aree di preparazione del cibo. Soprattutto quando si preparano cibi ad alto rischio come carne, pollame e uova.

Taglieri e utensili dovranno essere sempre puliti dopo ogni utilizzo. Sarebbe bene anche utilizzare taglieri diversi per carne e verdure. Se non fosse possibile, lavate bene il tagliere prima di cambiare alimento. Questo è fondamentale e obbligatorio se abbiamo qualcuno in casa con un’allergia o un’intolleranza alimentare.

In generale, sarebbe meglio utilizzare un tagliere in plastica, rispetto ad uno in legno. Il legno è infatti più difficile da pulire e può anche assorbire e trattenere i batteri nella grana.

Scongelare i cibi

Non si dovrebbe mai scongelare il cibo (soprattutto carne e pollame) a temperatura ambiente solo per accelerare il processo. Sarebbe meglio, infatti, lasciarlo scongelare in frigorifero. Lo scongelamento a temperatura ambiente, infatti, consente alla superficie di riscaldarsi troppo rapidamente, favorendo la crescita dei batteri.

In alternativa, potete utilizzare l’impostazione “scongelamento” o “50% di potenza” del microonde.

Scongelare con l’acqua si può, ma che sia corrente e soprattutto non calda.

Una volta che gli alimenti sono stati completamente scongelati, dovrebbero essere utilizzati prontamente. Non dovrebbero mai essere ricongelati senza venir prima cotti.

La cottura

L’ultima delle regole per evitare un’intossicazione alimentare riguarda la cottura degli alimenti.

La cottura è sicuramente il metodo migliore per uccidere gran parte dei batteri. Cuocete perciò molto bene i cibi. Consiglio particolarmente importante per la carne rossa, il pollame e le uova, considerati alimenti ad alto rischio. Non mangiateli mai crudi per stare sicuri. E fate anche attenzione a tutta quella gamma di piatti che prevedono cibo crudo tra gli ingredienti.

Cucinare gli alimenti fino alla cottura completa distruggerà i germi nocivi. Consultate un ricettario per i tempi di cottura corretti (tenendo conto del peso del cibo e dell’eventuale temperatura del forno) se avete dubbi a riguardo.

Se un alimento ha un cattivo odore, o un colore inconsueto, buttatelo via immediatamente!