Nel 2019 ogni famiglia italiana ha speso in media circa 2.560 euro, secondo i dati ISTAT, tra prodotti per la casa, il corpo e la salute.

Questa spesa è sicuramente aumentata in questo anno in cui l’Italia sta soffrendo per un’inflazione che supera il 7% e i prezzi dell’energia aumentati anche più del 30%.

Molti si stanno così rivolgendo al fai da te per risparmiare. Questa potrebbe essere sicuramente un’ottima mossa. Preparare in casa la maggior parte dei prodotti che di solito si acquista può consentire di arrivare a risparmiare anche 1.500 euro al mese. Ricordiamo ai lettori che si tratta di possibili alternative ai prodotti già in commercio.

Come risparmiare 1.500 euro al mese producendo da soli questi prodotti per la casa, il corpo e la salute

Il primo prodotto da preparare in casa per risparmiare è il detersivo per il bucato. Basta munirsi di sapone di cagliata, sapone di fiele e soda. Si può aggiungere anche acido citrico e un’essenza sgrassante come il pompelmo.

Il secondo prodotto fai da te sono le pastiglie per lavastoviglie. Prepararle è facilissimo, basta mescolare questi seguenti ingredienti: bicarbonato di sodio (domestico), acido citrico, soda, sale, acqua e, se si vuole, oli essenziali.

Anche le salviettine umidificate possono prepararsi in casa. Utilizzando vecchi resti di tessuto, lenzuola o asciugamani e immergendole nell’olio di cocco.

Un deodorante può arrivare a costare anche più di 3 euro, che si potranno risparmiare creandolo in casa. Tutto ciò di cui si ha bisogno è bicarbonato di sodio, acqua e olio essenziale.

Si può preparare in casa anche il detersivo per i piatti. Mescolando aceto, acido citrico, soda e bicarbonato di sodio. In questo modo si sgrasseranno e si igienizzeranno piatti e basi della cucina.

Altri 5 trucchi

Scoprire come risparmiare 1.500 euro al mese producendo molti prodotti fai da te, è una svolta economica per le famiglie.

Il sesto trucco per poter risparmiare è quello di utilizzare indumenti vecchi di cotone per la pulizia. Indumenti da trasformare in stracci per pulire il proprio appartamento.

Il settimo consiglio potrebbe essere risparmiare producendo in casa i dischetti per struccarsi. Vecchi asciugamani e strofinacci possono diventare i nuovi dischetti per la pulizia del viso; inoltre sono lavabili e riutilizzabili.

Creare il proprio scrub da soli è un altro metodo per risparmiare, utilizzando semplicemente fondi di caffè, sale marino, zucchero e olio di oliva.

Anche il burrocacao per le labbra può essere prodotto in casa, grazie all’olio di cocco e al burro di karitè, mescolati con la cera d’api.

Gli ultimi tre prodotti da fare in casa

Potremmo provare a preparare il brodo vegetale con ingredienti freschi: cipolle, porri, carote, sedano, sale fino e olio extra vergine d’oliva. Una volta frullati tutti gli ingredienti, andranno messi in freezer per 10/12 ore.

Anche il muesli può essere preparato in casa evitando di acquistarlo, come? Utilizzando noci tritate finemente, semi di girasole, semi di lino, grano saraceno soffiato, frutta secca, uvetta, cocco essiccato e cannella.

Se poi si ha voglia di una crema simil Nutella basterà prepararla in casa con nocciole, olio di cocco, cacao in polvere, vaniglia in polvere e sciroppo d’agave, frullando il tutto.

In questi modi si potranno risparmiare all’incirca 1.500 euro al mese per una famiglia di 4 persone. Mica male.

