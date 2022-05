Oltre al diserbante per le erbacce e ai rimedi per allontanare formiche, mosche e zanzare, ecco come preparare in casa un detersivo per un bucato profumato e soffice risparmiando fino a 200 euro al mese

Preparare il detersivo in casa non fa bene solo all’ambiente e alla salute, ma anche al portafogli. In questo articolo, vedremo come produrre il detersivo in casa per risparmiare fino a 200 euro al mese e proteggere l’ambiente, con cagliata e sapone, soda e acido citrico.

I prodotti fai da te sono tantissimi, anche il diserbante per dire addio alle erbacce, può essere fatto in casa ed alcuni preparano anche dei rimedi per allontanare insetti, formiche, mosche e zanzare.

Se di tanto in tanto si dà un’occhiata alle etichette dei detersivi in commercio, si troveranno tantissime parole incomprensibili: enzimi, sbiancanti, fragranze, la maggior parte di essere sono dannose per la pelle, per la salute e per l’ambiente.

Oltre al diserbante per le erbacce e ai rimedi per allontanare formiche, mosche e zanzare, in casa si può preparare un ottimo detersivo per il bucato.

Passare al detersivo fatto in casa è un metodo imbattibile di risparmio (visto che i detersivi di marca possono arrivare a costare anche quasi 5 euro a confezione) e di cura della propria salute.

Di che cosa si ha bisogno per produrre detersivo fatto in casa?

Si ha bisogno di sapone di cagliata (il detergente più usato da tutte le nonne), sapone di fiele (ideale per macchie leggermente più forti) e la soda detergente, davvero miracolosa. Se l’acqua che esce dal proprio lavandino è ricca di calcare, si può aggiungere anche acido citrico. Inoltre si possono aggiungere fragranze naturali come limone, pompelmo, gelsomino o lavanda e qualsiasi altro tipo di olio essenziale.

Per preparare il proprio detersivo per bucato sono necessari i seguenti ingredienti

20 g di sapone di cagliata;

20 g di sapone di fiele;

3 litri di acqua;

4 cucchiai di bicarbonato di sodio;

4 cucchiai di acido citrico;

5 gocce di olio essenziale 100%.

Si avrà bisogno anche di

contenitori vuoti di detersivo, preferibilmente di vetro;

una grande ciotola o secchio;

una frusta;

una grattugia;

un bollitore.

Il primo passaggio è grattugiare finemente il sapone di cagliata e quello di fiele, con una grattugia da cucina e mescolarli accuratamente in una ciotola.

Quindi aggiungere un litro di acqua bollente e mescolare energicamente fino a quando il sapone non si sarà completamente sciolto.

Lasciare raffreddare la miscela di sapone per circa un’ora: questo creerà una massa simile a un budino. Dopo di che si deve aggiungere un secondo litro di acqua bollente. Qui è importante mescolare energicamente fino a quando il sapone non si è completamente sciolto di nuovo.

Lasciare raffreddare e aggiungere il terzo litro d’acqua e mescolare ancora energicamente.

Infine si deve incorporare gradualmente e lentamente l’acido citrico e l’olio essenziale.

Lasciare riposare il detersivo finché non si raffredda e, successivamente riempire le bottiglie.

Il risparmio può arrivare sino a 200 euro al mese. Se pensiamo che una bottiglia di 3 litri di detersivo di marca può costare anche sino a 5 euro e, per una famiglia media di 4 persone, può durare una sola settimana, si possono arrivare a spendere anche 200 euro al mese che si risparmierebbero se il detersivo fosse prodotto in casa.

Prima di ogni lavaggio, vale la pena agitare brevemente la miscela per eliminare i grumi.

