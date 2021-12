La tecnologia continua a semplificarci la vita, facendo passi da gigante. Nelle nostre mani, grazie all’ausilio degli smartphone, abbiamo la possibilità di risolvere differenti problematiche. Soprattutto, grazie alle applicazioni presenti sui due principali sistemi operativi -Android ed iOS-, possiamo ricercare più informazioni inerenti diversi ambiti della nostra quotidianità. Abbiamo già parlato di come alcune app ci semplificano la vita in casa. Infatti, è possibile avere organizzazione e pulizie di casa semplificate con queste 3 app utili soprattutto per chi ha poco tempo. In alcuni casi le applicazioni sono un vero e proprio aiuto per chi ha poco tempo durante la giornata.

Le applicazioni, dunque, ci aiutano in svariati ambiti della nostra esistenza, semplificandoci la vita. A chi non capita di trovarsi di fronte ad una pianta o un albero da frutto e chiedersi di cosa si tratta. Non siamo tutti pollici verdi e non tutti riusciamo al primo colpo a indovinare le caratteristiche di una pianta. Ecco perché le applicazioni anche in questo caso ci semplificano la vita. Magari basta inquadrare con la fotocamera una pianta o un albero per ricevere tante informazioni approfondite in merito. Dunque, abbiamo la possibilità di accedere ad un enorme database di piante, fiori e alberi da frutto grazie a facili applicazioni a portata di click. Inoltre, alcune applicazioni ci permettono anche di ricevere suggerimenti e promemoria sulla corretta cura delle piante nel nostro giardino.

Queste applicazioni da scaricare sui nostri cellulari ci aiutano a curare e a riconoscere in pochi secondi piante e alberi da frutto

Dunque, in pochi passi possiamo diventare dei provetti pollici verdi.

Un’applicazione interessante e da provare è Leafsnap. Attraverso questa intuitiva app, possiamo riconoscere ed identificare le foglie di piante e alberi direttamente tramite la fotocamera del nostro smartphone. L’app è disponibile sia su Android che su iPhone.

La seconda applicazione, probabilmente la più conosciuta al Mondo, è iNaturalist, disponibile per entrambi i sistemi operativi. Questa applicazione ci aiuta ad identificare piante e animali con la possibilità di apprendere novità continue e interessanti sul mondo della natura.

Altra interessante applicazione, disponibile su entrambi i sistemi operativi, è Blossom. Grazie a quest’app possiamo non solo identificare le piante ma ricevere anche suggerimenti per quel che riguarda la loro cura. Questa ci offre poi la possibilità di impostare dei promemoria per la corretta pulizia o innaffiatura delle nostre piante.

Dunque, queste applicazioni da scaricare sui nostri cellulari ci aiutano a curare e a riconoscere in pochi secondi piante e alberi da frutto. Possiamo, così, imparare divertendoci le differenti specie e come curarle al meglio.

