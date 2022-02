Quando abbiamo indicato in area 5 euro un possibile ottimale punto di ingresso (Il titolo Pirelli a breve potrebbe offrire un’interessante occasione di acquisto), l’indicazione è stata particolarmente efficace. Da quel momento, infatti, il titolo ha preso a salire raggiungendo il II obiettivo di prezzo in area 6,532 euro. Questo traguardo, però, ha rappresentato una formidabile trappola per tori. Come si vede dal grafico, infatti, dopo la rottura della resistenza la chiusura settimanale successiva ha visto la rottura al ribasso del supporto, ex resistenza.

Non tutti i mali, però, vengono per nuocere visto che il segnale ribassista su Pirelli potrebbe offrire un’interessante occasione di acquisto. Allo stato attuale, infatti, le quotazioni sono dirette verso il I obiettivo di prezzo ribassista in area 6,034 euro. Questo livello potrebbe essere un buon punto di ingresso purché si faccia scattare lo stop nel caso di una chiusura settimanale inferiore a questo livello stesso.

Qualora si dovesse invertire al rialzo le quotazioni si potrebbero dirigere verso nuovi massimi in aera 7,4 euro. Nel caso in cui, invece, si continuasse a scendere i prossimi obiettivi ribassisti si trovano in area 5,338 euro (II obiettivo di prezzo) e a seguire in area 4,642 euro (III obiettivo di prezzo).

La valutazione del titolo Pirelli

Che il titolo Pirelli possa continuare lungo la strada del rialzo è supportato anche dalla solidità della società. Le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo. Inoltre, gli analisti hanno sostenuto l’evoluzione positiva delle attività del gruppo con un cambio al rialzo delle previsioni di utile netto per azione. Per i prossimi tre anni, infatti, la crescita media annua dell’utile di Pirelli è vista essere superiore al 20%. Si tratta di un livello superiore a quello medio del settore di riferimento.

Tra i punti deboli ricordiamo il rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) relativamente elevato. Inoltre, on un rapporto prezzo/utili previsto di 21,38 e 14,66 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli degli utili molto elevati.

Il segnale ribassista su Pirelli potrebbe offrire un’interessante occasione di acquisto: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 2 febbraio in area 6,292 euro con un ribasso dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale