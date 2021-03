Se un pensionato matura la pensione ma a causa del decesso non li riscuote, possono riscuoterli gli eredi? La normativa non permette di erogare un trattamento pensionistico ad un soggetto deceduto. I ratei del trattamento pensionistico maturati e non riscossi, entrano a far parte dell’asse ereditario secondo le regole del diritto civile. Quindi, come riscuotere i ratei di pensioni maturati e non riscossi per decesso del pensionato? Verifichiamo cosa prevede la normativa vigente, come fare e quali documenti occorrono per presentare la pratica.

Come riscuotere i ratei di pensione maturati e non riscossi per decesso

I ratei di pensione maturati e non riscossi comprendono anche la tredicesima mensilità, fino alla data del decesso del pensionato. Gli eredi del pensionato defunto hanno diritto di riscuotere i ratei maturati e non riscossi.

Bisogna chiarire che, se il coniuge superstite diventa titolare della pensione di reversibilità, sono liquidati d’ufficio dall’INP. Per quest’ultimo non è necessario presentare domanda. Invece, se gli eredi sono diversi dal coniuge superstite (ad esempio nipoti o figli) bisogna presentare domanda all’INPS indicando tutti gli eredi.

Documenti necessari per avviare la pratica

Per ottenere la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi, gli eredi devono presentare domanda all’INPS.

La domanda può essere inoltrata anche tramite patronato. I documenti necessari per avviare la pratica sono:

a) carta di identità e codice fiscale del defunto;

b) codice fiscale del coniuge del richiedente (se coniugato);

c) carta d’identità e codice fiscale del richiedente e di eventuali eredi;

d) codice IBAN di tutti gli eredi (non necessita la delega);

e) codice IBAN del richiedente;

f) delega firmata dagli eredi.

La domanda può essere inoltrata telematicamente sul portale INPS al servizio dedicato. Inoltre, è possibile chiamare al contact center al numero gratuito 803 164 da rete fissa. Mentre da mobile è possibile telefonare al numero 06 164 164 pagando la telefonata in base al gestore di appartenenza.