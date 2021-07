La passata di pomodoro, detta anche conserva, si ottiene attraverso ad una procedura favolosa che trasforma i pomodori freschi estivi in un ottimo sugo. Così facendo potremo consumarli comodamente durante tutti i mesi invernali. Un preparato favoloso e casereccio davvero ottimo. Non tutti, però, conoscono i trucchi della nonna per preparare una passata di pomodoro buona e gustosa. Nulla di complicato, ma i pomodori contengono molta acqua e spesso la conserva potrebbe risultare eccessivamente acquosa, poco densa e priva di sapore.

L’antica arte del preparare il cibo in casa

Al giorno d’oggi, per via dei ritmi frenetici alla quale si è sottoposti, non molte persone scelgono di preparare sughi, marmellate, pasta fresca o simili, in casa. Se poi, quando si sceglie di farlo si sbaglia qualcosa, passa ogni fantasia di arricchire la propria dispensa con queste leccornie caserecce. Su Proiezioni di Borsa è possibile trovare molti consigli e ricette riguardanti il cibo fatto in casa. Dunque, perché non approfittarne ed imparare a creare composti unici e di una bontà sopraffina?

I trucchi della nonna per preparare una passata di pomodoro buona e gustosa

Per preparare la conserva di pomodoro sono necessarie poche cose, prima fra tutte la pazienza. Non è per nulla complicato, ma richiede molto tempo di cottura. In buona sostanza, per creare la passata di pomodoro basta far consumare i pomodori, precedentemente lavati, in una pentola alta e ampia, a fuoco basso. La vera magia per trasformare una conserva mediocre in qualcosa di unico e favoloso, però, risiede in questi consigli:

utilizzare pomodori maturi della qualità San Marzano;

salare leggermente i pomodori appena inizia la cottura, in quanto il sale permette ai liquidi di fuoriuscire e dunque ai pomodori di cuocere più velocemente;

cuocere a lungo i pomodori e, ogni tanto, girare il tutto per non far attaccare il composto al fondo della pentola;

aggiungere un po’ di zucchero per rendere i pomodori meno aciduli;

passare il composto in un passaverdura per privarlo di pezzi grossolani e renderlo così uniforme e vellutato;

per rendere la conserva ancora più gustosa, se piace, preparare un soffritto di cipolla, sedano, carote ed aglio ed utilizzare erbe quali basilico, timo, rosmarino, ecc.

Ecco come preparare una passata di pomodoro davvero ottima, come quelle che preparavano le nonne una volta.