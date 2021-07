Brutta bestia la cistite che va a rovinarci queste piacevoli giornate estive magari quando ce ne stiamo beatamente in vacanza. Difficoltà nel fare la pipì e bruciore misto a dolore ci annunciano l’infiammazione della vescica causata dall’alterazione della flora batterica. Ecco 5 rimedi eccezionali e naturali contro l’infiammazione tipica dell’estate senza costose medicine ricorrendo a omeopatia e fitoterapia. Semplici consigli che ovviamente non devono e vogliono sovrapporsi ai consulti e alle disposizioni del medico di famiglia.

L’omeopatia che trova sempre più sostenitori si basa su sostanze del mondo vegetale, minerale e animale. Solitamente sono cure più lente rispetto alla medicina tradizionale ma meno invasive dal punto di vista della salute sul nostro organismo.

La fitoterapia invece utilizza sostanze e principi attivi contenuti in fiori e piante. I nostri 5 rimedi sono: uva ursina, achillea, bardana, mercurius corrosivus e nux vomica.

Effetti antibiotici e calmanti

Questi 5 prodotti che possiamo acquistare in erboristeria, farmacia e on line, raggruppano in sé tutte le virtù antibiotiche e calmanti tipiche dei prodotti naturali.

l’uva ursina è un ottimo antibiotico naturale che agisce direttamente contro i batteri infettivi e intestinali debellandoli con successo;

l’achillea è uno dei migliori antinfiammatori naturali in grado di contrastare direttamente le infiammazioni della vescica con un’importante azione antispasmodica;

la bardana è indicata specificatamente per la cistite e svolge azione diuretica e depurativa andando a eliminare le tossine e i batteri;

poco conosciuto eppure molto efficace il mercurius corrosivus è un rimedio naturale tra i più efficaci nella lotta alla fase più acuta del dolore della cistite;

infine, la nux vomica speciale per chi è particolarmente nervoso e non scarica con regolarità la vescica facendo del nervosismo una propria caratteristica.

