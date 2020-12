Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il marmo, il granito e la pietra sono dei materiali bellissimi. Anche solo un inserto in marmo dona lusso a tutta la casa. Ma questi materiali, per quanto resistenti, possono subire danni. E riparare una crepa nel marmo sembra una cosa impossibile. Ma non è così.

Come riparare il marmo danneggiato spendendo solo 10 euro

Non è necessario chiamare un marmista se per caso si è danneggiato il marmo. Può capitare che la caduta di un oggetto pesante abbia scheggiato il pavimento. O che da un gradino per lo stesso motivo si sia staccato un pezzo. Utilizzare la colla, per quanto super resistente, è inutile. Ma esistono dei prodotti per riparare il marmo che daranno un effetto professionale.

Sembra incredibile, ma serve solo un po’ di manualità. E con circa 10 euro si può riparare un danno all’apparenza irreparabile. I metodi per riparare il marmo danneggiato sono principalmente due.

Si può utilizzare lo stucco o la colla per il marmo.

Entrambi i prodotti sono reperibili in ogni negozio specializzato, ma anche online. Le istruzioni sono chiare e facili da seguire. E in un battibaleno si potrà riparare qualsiasi crepa o danno nel marmo, granito o pietra.

Ecco come fare

In entrambi i casi, prima di procedere bisogna rendere il marmo ruvido. Infatti la parte da riparare dovrà essere preparata per bene, altrimenti né stucco né colla per marmo aderiranno.

Una volta usata la carta abrasiva, con grana sempre più fine, si può passare all’applicazione del prodotto scelto. Se la crepa è minima, o vi è solo una scheggiatura si può usare lo stucco. Reperibile in vari colori, è il metodo più veloce. Basterà sciogliere la barretta di stucco e applicarla con una spatola nella fessura. Riempire il buco. Lasciare asciugare, levigare se serve e lucidare.

Se serve riparare un pezzo che si è staccato, meglio usare la colla per marmo. Questo tipo di colla è chiamata epossidica e può essere a due componenti. Quella a due componenti è l’ideale perché non c’è bisogno di essere precisi. Permette di riempire qualsiasi parte mancante nel caso i due pezzi non combacino perfettamente. E garantisce robustezza al pezzo che una volta incollato.

Il procedimento è molto semplice, prima va usato uno dei due componenti, e poi l’altro. Basta seguire le indicazioni sulla confezione. Poi si passa alla levigatura con carta abrasiva. E infine lucidatura e il gioco è fatto.

Ed ecco come riparare il marmo danneggiato spendendo solo 10 euro. Questi prodotti non solo sono facilmente reperibili, ma anche molto economici. Infatti non c’è bisogno di grosse quantità per riparare una piccola crepa o fessura. Se il marmo è danneggiato in più punti o la crepa è molto grossa è meglio chiedere un parere al marmista. Ma per piccole riparazioni bastano meno di 10 euro e un po’ di pazienza.