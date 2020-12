Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi parliamo di come è stata approvata la mobilità agevolata per alcune categorie, ecco come usufruirne. Il provvedimento è stato adottato dal Comune di Milano.

Il voucher taxi

Il Comune di Milano, dunque, mette a disposizione per alcuni dei suoi abitanti uno sconto di 10 euro da utilizzare quando si prende il taxi. Tutti coloro che possono sfruttare questa opportunità, potranno farlo per ben due volte al giorno per tutto il mese di dicembre fino ad esaurimento fondi. Per accedere a questa promozione è necessario registrarsi al sito ufficiale con le credenziali richieste o chiamare il numero verde 02.02.02.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

I beneficiari

Le categorie che potranno usufruire di questa agevolazione sono le seguenti:

a) gli over 65 residenti in città;

b) coloro che presentano una disabilità pari al 65% e sono residenti a Milano;

c) i minorenni residenti accompagnati dai loro genitori (sconto 10 euro a corsa);

d) le donne residenti a Milano, solamente se effettuano una corsa dalle 18 alle 6;

e) tutte donne incinte;

f) tutti coloro che sono sottoposti a terapia salvavita;

g) i medici, i farmacisti, gli OSS, gli ASA.

h) tutti gli operatori sanitari e i tecnici sanitari che presentino una residenza a Milano o che stiano lavorando in strutture operanti in questo comune;

i) tutti gli operatori sanitari e i tecnici sanitari che lavorano presso il “San Raffaele” e l’Humanitas.

È finalmente stata approvata la mobilità agevolata per certe categorie, ecco come usufruirne. Oggi abbiamo spiegato a chi è rivolta questa tariffa e come poterla sfruttare all’interno della città di Milano.

Se si è interessati alle strategie che il Comune di Milano sta mettendo in atto per contrastare la crisi del Covid 19, vi consigliamo di cliccare nella nostra rubrica “Cultura e Società”. Ecco qui, ad esempio, un’iniziativa per rilanciare il turismo: dopo due notti di soggiorno, la terza è in omaggio.