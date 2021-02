Se siamo amanti della pelle sia che si tratti di borse o ancora di giacche e pantaloni, possiamo prendercene cura per ridare loro una seconda vita. Veramente bastano 2 ingredienti naturali per ridonare morbidezza ai capi in pelle e risparmiare un po’ di soldi.

Vecchi capi macchiati

In casa possiamo avere dei capi in pelle lucida, forse non in ottime condizioni, macchiati e un po’ sdruciti ma possiamo comunque provare a recuperarli. Potrebbe anche essere l’occasione per andare in giro, tra i mercatini dell’usato, a vedere se s’incontra un buon affare. In ogni caso oggi impareremo un sistema che potrebbe anche farci risparmiare un po’ di soldi evitando il servizio specializzato.

Idratare e conservare

Per trattare i capi in pelle lucida possiamo utilizzare 2 ingredienti naturali, uno smacchiante e l’altro nutriente e protettivo. Invece per smacchiare dolcemente la pelle lucida utilizziamo il latte intero, che con i suoi grassi, oltre a nutrire la pelle, elimina anche le macchie.

Per nutrire la pelle e ridarle l’originale bellezza, usiamo invece una crema per le mani a base di glicerina. La glicerina ha due proprietà: quella di idratare, compresa la pelle secca del corpo, e di quella di conservare.

Procediamo passando un panno morbido bagnato nel latte su tutta la superficie in pelle, e insistendo sui punti dove ci sono macchie, finché non vanno via. Il latte fa bene alla pelle smorta e la purifica.

Dopo aver bagnato il capo con il latte lo si asciuga con dei canovacci puliti e poi si mette all’aria ma non al sole, affinché sia completamente asciutto.

Ora si procede con l’applicazione della crema a base di glicerina, applicandola con la mano e anche in abbondanza se occorre. Un panno in microfibra potrebbe aiutarci a farla penetrare bene.

Un capo come nuovo

Si lascia ora asciugare la crema per 24 ore e se il capo non è più unto allora abbiamo terminato la nostra opera e possiamo indossarlo senza preoccupazioni. Altrimenti si attende ancora che si asciughi, nel caso contrario si passa un po’ di latte con un panno asportando l’unto in eccesso.

Un modo semplice per recuperare i vecchi capi in pelle lucida.

