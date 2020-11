Come cambiamo il nostro modo di vestire con l’arrivo della stagione fredda, anche la nostra skincare routine deve modificarsi. I prodotti base per la cura del viso devono cambiare.

In estate usiamo principalmente creme molto leggere e poco grasse. In autunno, invece, dobbiamo reinserire nella nostra routine creme molto più ricche che proteggono la nostra pelle dal freddo.

Sommersi da pubblicità e consigli è difficile capire quali prodotti per il viso servono davvero in autunno. Nella vita di tutti i giorni abbiamo bisogno veramente di pochi prodotti e possiamo ridurre la nostra skincare routine a pochi step. Ecco quali sono i prodotti essenziali in autunno.

Un buon detergente è fondamentale

Che sia estate o che sia autunno, uno degli step fondamentali della skincare routine è la pulizia del viso. In questo periodo dell’anno possono comparire nuovamente i brufoli che erano magicamente spariti durante l’estate. In più, il cambio di dieta può non fare bene alla nostra pelle. Si consiglia, in questi casi, un detergente delicato e lenitivo, che al contempo purifichi la nostra pelle senza aggredirla.

Se, invece, con l’autunno ci troviamo a dover fare i conti con una pelle molto secca, è meglio optare per un detergente contenente proprietà idratanti. I prodotti con acido ialuronico sono i migliori in questo caso.

Idratazione con tonico e creme idratanti

Il tonico è il secondo prodotto essenziale in autunno. Scegliamone uno adatto alle esigenze della nostra pelle. Attenzione a non usare tonici con alcool al loro interno: sono distruttivi per il nostro viso.

La crema idratante in autunno deve essere corposa e ricca. Mettiamo via le creme leggere usate in estate e optiamo per prodotti più idratanti e protettivi. Anche se abbiamo la pelle oleosa usiamo sempre la crema idratante. Non applicarla porterebbe la pelle del viso a produrre ancora più sebo del solito.

L’insospettabile crema solare

Oltre a questi, quali prodotti per il viso ci servono davvero in autunno? L’ultimo è insospettabile: la crema solare. Anche se il sole autunnale sembra innocuo, in realtà non è così.

Applicando al termine della nostra skincare routine la crema solare eviteremo l’insorgenza di brufoli e macchie scure. Usiamo come minimo la protezione 30, ci proteggerà anche dall’invecchiamento precoce della pelle.