Il sorriso è un biglietto da visita. Anche se in questo periodo non si può sfoggiare sempre a causa delle mascherine. Ma è sicuramente una cosa che spesso diventa un problema per molte persone. Ecco come avere un sorriso smagliante.

Come avere denti bianchissimi come le star di Hollywood

C’è da dire che a volte è tutto merito della genetica. Infatti alcune persone sono fortunate e nonostante non facciano particolari trattamenti hanno dei denti bianchissimi. Altre invece, pur curando l’igiene orale e evitando bevande che macchiano i denti, devono affidarsi ad uno specialista.

Ma non bisogna perdere le speranze. Esistono dei metodi per sbiancare i denti e avere il sorriso dei propri sogni. E purtroppo non sono metodi naturali. Infatti la maggior parte dei classici rimedi casalinghi agiscono poco o niente. Bisogna ricorrere alla scienza.

Prima di tutto è molto importante fare la pulizia dentale ogni 6 mesi. In questo modo si va a rimuovere il tartaro che contribuisce a creare quell’antiestetico colore giallognolo. Per alcune persone è sufficiente una buona pulizia per ottenere i risultati sperati.

Se non dovesse essere sufficiente, esiste lo sbiancamento dentale professionale. Non è un trattamento economico rispetto alla pulizia, ma garantisce uno sbiancamento consistente. Questo trattamento chiamato anche bleaching viene effettuato con del perossido di idrogeno. Questo gel applicato dal dentista viene attivato da lampade apposite che emettono una luce blu. A fine trattamento i risultati sono notevoli. L’unica controindicazione è che non va effettuato spesso, perché potrebbe causare un’ipersensibilità della gengiva.

Ma come fanno le star del cinema e della tv ad avere denti perfetti e bianchissimi? C’è il trucco! Infatti molto spesso ricorrono a interventi di ortodonzia. Prima di tutto intervengono sulla dentatura, raddrizzandola. E oggi la scienza ha fatto passi da gigante in proposito. Niente più apparecchi antiestetici. Esistono mascherine invisibili che rimettono a posto la dentatura.

E per il colore? Ecco il trucco sta proprio nell’applicazione di faccette! Esatto, spesso i denti perfetti che siamo abituati a vedere sono il frutto di un lavoro certosino. Soprattutto in America questa è una tecnica molto usata. Si applicano sulla dentatura originale delle faccette estetiche di ceramica. Che donano non solo denti perfetti, ma anche bianchissimi.

Quindi ecco come avere denti bianchissimi come le star di Hollywood. Non bisogna disperare se non si riesce a sbiancare i denti con strisce sbiancanti o evitando bevande che macchiano. Il segreto è solo trovare un bravo dentista estetico. E tutti possono avere un sorriso smagliante. Nemmeno le star del cinema sono perfette!