Fra tutte le macchie, quelle di vernice sono le più ostinate. Dopo mille vani tentativi di rimuoverle, è facile cadere nell’errore di buttar via mobili e vestiti macchiati. Tuttavia, esistono segreti fai-da-te per eliminare queste odiose macchie con prodotti che hai già in casa. Ecco come rimuovere le macchie di vernice coi trucchi della nonna.

Pavimenti come nuovi

Se si fanno dei lavori di verniciatura in casa, occorre coprire i pavimenti per evitare di macchiarli di vernice. Eppure, spesso ci sfugge qualche angolino, e il danno è fatto!

Per rimediare a una macchia sul pavimento, prova a lasciar agire un batuffolo imbevuto d’olio. Dopodiché, lava il punto interessato con un mix di detersivo per piatti e aceto, oppure aceto e lievito in polvere. Se il pavimento è in laminato, occorre fare più attenzione. Si rischia infatti di graffiarlo. Prova a rimuovere il grosso della vernice grattando delicatamente con oggetti non appuntiti. Può bastare anche un’unghia. Poi, lava il pavimento in laminato con un detersivo delicato e acqua calda.

C’è anche un altro trucco della nonna efficace per piastrelle, pomelli delle porte e placche degli interruttori. Si tratta di applicare qualche goccia di maionese sulla macchia di vernice. Questo rimedio funziona ancor meglio se la macchia non è completamente secca. Dopo aver lasciato agire la maionese, vedrai che la vernice verrà via più facilmente. Sorprendente, vero? E pensa che questo non è nemmeno l’unico uso alternativo della maionese! Qui puoi scoprirne altri sette.

Non buttar via i tessuti macchiati

Ora sai come rimuovere le macchie di vernice coi trucchi della nonna per pavimenti e altre superfici. Ma i vestiti? Per cancellare la vernice dai tessuti, prova uno di questi rimedi:

a) smacchiatore apposito per le macchie di vernice;

b) acquaragia, da tamponare con un panno asciutto sulle macchie di vernice a olio;

c) alcool, da applicare sulle macchie di vernice ad alcool;

d) lacca per capelli, che va spruzzata direttamente sulle macchie, lasciata agire per qualche minuto e strofinata via con una spazzola assieme ai residui di vernice;

e) detergente per i piatti e acqua calda, se la macchia non è ancora del tutto incrostata.

Vedrai che dopo un passaggio in lavatrice i tuoi vestiti e le tue tende saranno come nuovi! Ma attenzione: sii cauto e testa sempre questi rimedi su un piccolo punto nascosto dei tuoi tessuti o pavimenti.