Ieri ti abbiamo raccontato di un uso sorprendente della maionese: prova a sceglierla al posto di burro e uova come ingrediente della torta al cioccolato (qui la ricetta). Ma i trucchetti della nonna con questa popolare salsa non si limitano alla cucina. Ecco sette usi alternativi della maionese che ti stupiranno.

Un segreto di bellezza per i capelli

L’olio e il tuorlo d’uovo sono ottimi rimedi per i capelli secchi e danneggiati. Possono anche aiutarti a combattere le doppie punte. La buona notizia? Questi due ingredienti sono entrambi contenuti nella maionese! Puoi quindi applicare direttamente la salsa sui capelli per ottenere un trattamento di bellezza rapido ed efficace. Prova ad aggiungere qualche goccia di estratto di vaniglia per preparare una maschera dal profumo più gradevole. Applicala sui capelli asciutti, lasciala agire per 20 minuti e risciacqua.

Ammorbidire unghie e cuticole? Prova la maionese!

Le proprietà idratanti della maionese sono un toccasana per ammorbidire unghie e cuticole. Se vuoi mani eleganti e in ordine, prova a immergere le dita in una ciotola di maionese per 5-10 minuti. Risciacqua poi con acqua calda.

Eliminare segni di matita

I bambini, si sa, pensano di essere dei piccoli Michelangelo. È probabile che abbiano affrescato le pareti o addirittura i mobili di casa con piccoli o grandi capolavori. Non apprezzi le macchie di pastello a cera su pensili in legno e muri? Prova allora a sfregare la maionese sui segni di pastello con un panno. Lascia agire per 5 minuti, poi rimuovi con una spugna leggermente umida.

Legno come nuovo

L’acqua o altri liquidi hanno lasciato segni sui mobili in legno? Prova ad applicare due cucchiaini di maionese sulla superficie da pulire, copri con un foglio di carta assorbente e premi. Lascia agire la maionese per un paio d’ore, poi rimuovila con un panno. La macchia dovrebbe essere sparita! Attenzione, però: testa prima questo trucchetto su un angolino nascosto del mobile. Non tutti i tipi di legno reagiscono allo stesso modo alla maionese!

Piante più felici con la maionese

Se le tue piante da interno hanno un aspetto ingrigito e triste, magari a causa della polvere, non disperare. Puoi rimediare con un trucchetto ben noto ai fioristi. Spolvera le foglie con un panno umido, poi spalma qualche goccia di maionese. Vedrai che le tue piante avranno un aspetto lucido e felice per settimane!

Rimuovere le etichette

Alcune etichette sono davvero ostinate. Per aiutarti a rimuoverle da qualsiasi superficie non porosa, spalmaci sopra un po’ di maionese. Lascia agire per 5 minuti, e vedrai che la colla si sarà ammorbidita. Potrai così sfregare via l’etichetta con un panno.

Usa la maionese e dì addio al cigolio

Se sei esasperato dal fastidioso cigolio di un’anta o di una porta, ma non hai un lubrificante a portata di mano? La maionese fa al caso tuo. Ti basterà applicarne qualche goccia sulla cerniera cigolante.

Eccoci giunti all’ultimo dei sette usi alternativi della maionese che ti stupiranno. Non ti resta che provarli tutti!