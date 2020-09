I mercati finanziari non sempre offrono opportunità per lauti guadagni ma ci sono alcuni momenti in cui entrare in una posizione è davvero interessante. Sono quelle particolari congiunture grafiche che permettono di entrare all’inizio di movimenti direzionali. Abbiamo trovato questa situazione sul cambio euro dollaro canadese.

Attenzione a una grande opportunità perchè è il momento di acquistare euro contro questa valuta. Di quale cambio valutario parliamo? Dell’euro dollaro canadese.

Già nel mese di luglio abbiamo cavalcato al rialzo un interessate movimento. Oggi è il momento per sfruttare un altro movimento direzionale che potrebbe essere molto migliore in rendimento del precedente.

Il cambio ha chiuso la scorsa settimana di contrattazione a 1,5572. Oggi si porta a 1,5731 +0,86%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1,4263 ed il massimo a 1,5993.

Quali sono le nostre previsioni di breve e medio lungo termine?

Tralasciamo qualsiasi commento sulla situazione economica dell’area euro e del Canada ma concentriamo la nostra attenzione esclusivamente sui grafici che a parer nostro scontano tutto. Presente e futuro e qualsiasi scelta di politica economica delle Banche centrali.

Nelle ultime settimane il cambio ha oscillato fra 1,5429 e 1,5677 generando una situazione di indecisione. Le ultime giornate di contrattazione sembrano aver dato vita invece ad un pattern che spesso ritroviamo all’inizio di fasi direzionali.

Qual è la migliore strategia da applicare al momento attuale?

Comprare al rialzo il cambio con stop loss di breve a 1,5539 e di lungo a 1,5428 e mantenere per almeno 1/3 mesi. L’obiettivo primo è posto in area 1,5979 e al superamento e tenuta verso area 1,75 nei successivi 6/12 mesi. Una chiusura di contrattazione giornaliera superiore a 1,5677 farebbe scattare ulteriori segnali di acquisto.

Ci sono davvero ottime possibilità al rialzo ed il risk reward è ottimale. Non resta che comprare, inserire gli stop loss e lasciar correre le posizioni. Come al solito si procederà per step.