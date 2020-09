Vuoi risparmiare sui tuoi acquisti online? Ecco cosa devi fare a partire da adesso

Nell’era del digitale è possibile acquistare tutto o quasi online. In pochi clic e dopo qualche ora d’attesa i prodotti tanto desiderati arrivano direttamente a casa vostra. Una tecnica commerciale che ha cambiato la storia delle vendite a livello globale e che per alcuni fortunati è stato meglio che vincere alla lotteria. È il caso di Jeff Bezos leader indiscusso dell’e-commerce internazionale grazie alla sua azienda multimilionaria chiamata Amazon.com.

Sistemi di sconti e offerte quotidiane hanno fatto di questo marchio il re della compravendita e se anche tu vuoi risparmiare sui tuoi acquisti online ecco quello che devi sapere. Al via dalle ore 00:01 di martedì 13 ottobre fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre un no stop di sconti pazzi sul portale di Amazon attraverso il Prime Day.

Prime Day

Un appuntamento attesissimo in cui i clienti Amazon Prime possono usufruire di oltre un milione di offerte che spaziano tra tutte le categorie presenti. In tutto il mondo e quindi anche in Italia l’evento vedrà connessi, nello stesso momento, milioni di utenti alla ricerca dell’offerta più conveniente.

Sconti e offerte che puoi già utilizzare

Per far ingolosire i suoi clienti, il colosso americano ha ben pensato di anticipare il Prima Day con il lancio di due super offerte. Fino al 14 ottobre prezzi stracciati per televisori, giochi, elettronica ma anche moda e bellezza. Diverse le offerte sui prodotti legati alla casa. Tutto questo, però, sempre per i clienti Amazon Prime. Chi non si è ancora iscritto può usufruire dell’iscrizione gratis per 30 giorni.

Ma le sorprese non sono finite. Per tutti i clienti Amazon Prime che per i loro acquisti spendono almeno 10 euro su determinati prodotti realizzati dalle piccole e medie imprese messe in ginocchio dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, Amazon regala un buono promozionale dello stesso importo spendibile durante il Prime Day.

