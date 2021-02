Come rimuovere le macchie di cera dai mobili senza combinare disastri

Utilizzare di frequente candele e lumini può avere molti vantaggi. Sicuramente donano atmosfera alla stanza, possono spandere il loro aroma in tutta la casa e rappresentano un modo ecologico di illuminare. L’unico svantaggio è che possono esserci colature di cera, che è molto difficile da pulire.

Qui abbiamo parlato di come rimuovere la cera dai vestiti. Oggi vedremo in che modo possiamo rimuovere le macchie di cera dai mobili senza combinare disastri.

Pulire la cera dalle superfici

Se la nostra candela si è rovesciata o ha lasciato una macchia sulla superficie su cui posava ci sono vari modi per rimuoverla.

Innanzitutto, dobbiamo togliere il grosso della cera con un oggetto come un coltello non affilato o con una carta di credito. Dovremo fare molta attenzione a non rovinare la superficie, sia di piastrella, di marmo o di legno.

Una volta rimossa la maggior parte possiamo scaldare dell’acqua sul fuoco intiepidendola. Poi prendiamo un foglio di carta da cucina e mettiamola sopra alla macchia di cera. Ora posizioniamo il pentolino di metalli sopra alla carta per qualche minuto. In questo modo la cera si scioglierà e aderirà alla carta assorbente. Terminata l’operazione possiamo lucidare la superficie coi prodotti appositi.

Un altro metodo molto usato è riscaldare col phon la parte con la cera e rimuovere con un panno imbevuto di acqua bollente.

Sconsigliamo categoricamente invece il consiglio diffuso che prevede l’uso del ferro da stiro. Questi potrebbe bruciare alcuni tipi di legno e lasciare macchie scure. Inoltre, potrebbe spargere la cera ulteriormente e causare un vero e proprio disastro. Perciò, meglio evitare.

Quando maneggiamo la cera dobbiamo sempre fare molta attenzione. Questo prodotto ha la capacità di aderire alle superfici e può essere molto difficile da rimuovere.

Se seguiremo questi consigli sarà più semplice rimuovere la cera ed eviteremo di rovinare mobili e pavimenti combinando disastri.