Quando compriamo un nuovo oggetto di arredo per la nostra casa abbiamo solitamente una grande paura che si possa subito rovinare. Non prestiamo infatti troppa attenzione per tutte quelle cose che possediamo ormai già da tempo.

Mentre per tutti gli strumenti ed oggetti che arrivano la prima volta a casa, la storia è diversa. Siamo così attenti al nuovo divano, alla nuova poltrona o al nuovo tappeto, che quasi non ce li godiamo come dovremmo.

Niente paura

In alcuni casi la preoccupazione è più che giustificata. Molte cose che acquistiamo per l’arredamento dell’abitazione possono costare molto, ed è giusto avere un occhio di riguardo. Altre volte possiamo però stare tranquilli, in quanto esistono molti metodi per rimediare a possibili problemi.

In questo articolo vogliamo concentrarci in particolare sulle possibili macchie che possono comparire sui tessuti. Niente paura infatti, esiste un metodo per arginare il danno.

Si possono riavere i tappeti come appena comprati grazie a questo eccezionale rimedio della nonna.

Pasta di sale e aceto

Se per sbaglio qualcuno rovescia un bicchiere di vino o del cibo sul tappeto, non dobbiamo andare nel panico. Ci sono vari metodi per sbarazzarsi della macchia in men che non si dica. In questo articolo ne vogliamo presentare uno molto semplice da attuare e che non richiederà più di dieci minuti. Otterremo tappeti come appena comprati grazie a questo eccezionale rimedio della nonna.

Dunque per prima cosa avremo bisogno di una ciotola dove metteremo del sale grosso e dell’aceto bianco. Allunghiamo anche con un po’ di acqua e amalgamiamo per bene il tutto.

Continuiamo fino a che non si formerà una pasta sufficientemente compatta. A questo punto, con l’aiuto di una spazzola o di un altro strumento che consideriamo adatto, applichiamo questo composto sul tappeto. Strofiniamo per bene via tutte le macchie che troviamo e, a questo punto, lasciamo asciugare per un po’. Sia il sale che l’aceto sono ottimi alleati contro lo sporco, e ce ne renderemo conto in pochi minuti. Le macchie spariranno e il tappeto tornerà pulito e lucente, come se non fosse successo niente.