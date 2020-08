Se ci fosse una classifica delle azioni che più ci fanno arrabbiare in casa, questa sarebbe quantomeno sul podio. Eliminare i resti di colla ed etichette dal vetro, in particolare da bottiglie e vasetti. Un vero e proprio calvario, una sfida con noi stessi, che, il più delle volte ha il merito di farci arrabbiare, e non poco. Le proviamo davvero tutte: acqua calda, sgrassatori, alcol, candeggina. Col risultato di metterci tempo, non ottenere un grande risultato, ma soprattutto inalare composti chimici non salutari. Eh, sì, perché i vari sgrassatori e smacchiatori spesso abbondano di materia chimica non propriamente benefica per chi la utilizza. Ecco allora che il nostro “team benessere” oggi vi mostra come rimuovere i residui di etichette e colla dal vetro con due ingredienti naturali.

Bicarbonato e olio

Ancora una volta madre natura ci mette a disposizione due suoi ingredienti utili, ecologici e preziosi:

A) olio;

B) bicarbonato,

ai quali basterà semplicemente aggiungere una spugnetta, o paglietta di ferro e un po’ di acqua bollente.

L’olio extra vergine risulterà forse un lusso, meglio se in casa abbiamo un olio anche più economico: farà lo stesso effetto. Il nostro mix non solo rimuoverà la colla e i suoi depositi, ma donerà anche brillantezza alla superficie del vetro. Cosa importante nel caso in cui i barattoli o le bottiglie servano da contenitori per nuove marmellate, salse o vini.

Olio e bicarbonato, coppia vincente

Come rimuovere i residui di etichette e colla dal vetro con due ingredienti naturali, una vera e propria coppia del gol, usando un paragone calcistico. L’olio farà da spazzino, aprendo la strada al bicarbonato, che farà invece da abrasivo, naturale, per concludere con successo la missione.

Le istruzioni per l’uso

Prendere 1 cucchiaino di bicarbonato e 1 di olio e impastarli assieme, strofinare a mano sulla superficie coperta dalla colla, lasciandovi sopra il composto, far agire mezz’oretta. Infine con una spugnetta di ferro imbevuta di acqua calda, sfregare fino alla rimozione dei residui.

Il risultato è garantito!

