Nella giornata di venerdì quando molti mercati azionari hanno virato pesantemente verso il basso ha destato attenzione l’esplosione rialzista di alcuni titoli. Stiamo monitorando con grande attenzione un titolo azionario sottovalutato del 76% che potrebbe iniziare a correre da ora in poi.

Lo abbiamo scritto diverse volte su queste pagine: i prezzi che esplodono sono il miglior modo per individuare l’inizio di un trend rialzista/ribassista.

I movimenti di Borsa si alternano fra fasi direzionali e fasi laterali. Le prime, iniziano con un aumento di volumi e impennata dei prezzi, le seconde con un decremento di volumi e prezzi ingessati.

Dall’11 giugno stavamo osservando con grande attenzione i movimenti di un titolo azionario che opera nel settore dell’energia ed è quotato sia a Piazza Affari che sull’Euronext. I prezzi hanno oscillato fra 10,54 ed 11,66.

Ci riferiamo al titolo Engie (EURONEXT:ENGI) che ha chiuso la giornata di contrattazione del 31 luglio a 11,29 + 4,01.

Un titolo azionario sottovalutato del 76% che potrebbe iniziare a correre da ora in poi

Da inizio anno il titolo ha segnato il minimo a 8,628 ed il massimo a 16,795. Per dovere di cronaca il livello di 8,628 è stato il minimo più basso dall’anno 2008 quando fu segnato un massimo a 22,039.

Si calcola per la società un fair value a 19,96 mentre il consenso degli analisti riconosce ulteriori margini di crescita fino ai 13,34 per azione.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Comprare già dall’apertura di lunedì con stop loss a 10,68. Una chiusura di contrattazione giornaliera superiore a 11,70 farebbe partire uno swing rialzista molto rilevante con obiettivi davvero ambiziosi a 1/3 mesi verso 14,36 e pi 16,02.

Comprare questo titolo azionario e mantenerlo per i prossimi mesi ed anni potrebbe rappresentare un ottimo investimento, in quanto la società non solo è sottovalutata ma presenta un solido modello di business. Inoltre non presenta particolari squilibri di bilanci ed ha sempre distribuito generosi dividendi ai proprio azionisti.