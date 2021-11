L’auto è il mezzo più usato e amato dagli italiani. Si può dire che a volte è un micro mondo. Si possono trovare giocattolini dei figli sul portapacchi o sul sedile posteriore, cd preferiti nel cassetto, post-it con appunti volanti, penne, incarti di snack o caramelle, a volte anche peli del cane. Per non parlare dei ricordi. Gite con la famiglia oppure i primi appuntamenti. In tutto ciò, non dimentichiamo ciò che deriva dal suo uso: polvere, fango, briciole. Non solo, il cruscotto per via del deterioramento del suo materiale e l’esposizione al sole, può diventare un po’ appiccicoso.

Per pulire il cruscotto appiccicoso e pieno di polvere dell’auto questi rimedi naturali sono molto utili ed economici

Portare la propria vettura presso un autolavaggio per una pulizia generale all’interno e all’esterno è la soluzione più facile. Eppure può accadere che non se ne abbia il tempo o la voglia, o c’è necessità di pulire solo una parte dell’auto. Vediamo come procedere in caso del cruscotto. È facile occuparcene con rimedi naturali e in pochi semplici passi. Si sconsigliano alcol e altri liquidi troppo aggressivi che potrebbero pure macchiare. Ecco come fare:

per prima cosa, passare un panno per rimuovere la polvere superficiale dalla parte superiore, ma anche dal quadro e dalle bocchette dell’aria, in certe zone sarà utile un pennellino; poi operare con l’aspirapolvere da auto. A questo punto bisogna usare un detergente. In un contenitore spray vuoto ben pulito introdurre 100 ml di sapone liquido neutro, 100 ml di aceto, il succo di un limone, 200 g di bicarbonato. Agitare bene finché gli ingredienti non si siano ben miscelati. Ora basta spruzzare questo detergente su un panno e passarlo sulla superficie del cruscotto. Con un altro panno imbevuto d’acqua togliere via i residui. In caso di necessità, ripetere l’operazione;

in alternativa, si possono miscelare in un contenitore con erogatore spray 100 ml di aceto, 100 ml di acqua, il succo di un limone e mezzo cucchiaio di olio di oliva. Spruzzare sul panno e passare. In questo modo la superficie sarà pulita e anche lucida, per l’azione dell’olio.

Un altro rimedio che prevede l’uso solamente di due ingredienti

Un altro rimedio prevede l’uso solamente di due ingredienti. In una ciotola mescolare del bicarbonato e acqua fino a creare una cremina. Ora metterne un po’ su un panno e strofinare la parte da pulire. Alla fine, passare un panno umido. Se si notano ancora delle parti appiccicose, bisognerà ripetere i passaggi.

