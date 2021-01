Già alle sei del pomeriggio molta gente comincia a pensare a cosa preparerà la sera per cena. Soprattutto in inverno, si cerca di realizzare piatti che siano buoni, ricchi di energia e riscaldino il corpo.

Noi di Proiezioni di Borsa, vi suggeriamo questa ricetta sfiziosa da preparare quando fuori fa molto freddo.

La polenta al ragù

Ingredienti per il ragù:

500g di salsiccia;

400 g di passata di pomodoro;

mezzo cucchiaio di concentrato di pomodoro;

pepe;

2 foglie di alloro;

vino rosso q.b.;

olio d’oliva q.b.

Per la polenta:

2 litri di acqua;

400 g di farina di mais bramata;

sale q.b.;

olio d’oliva q.b.;

200 g di Fontina o Asiago;

Parmigiano Reggiano q.b..

Per un buon ragù e una polenta da leccarsi i baffi

In una padella versare un filo d’olio d’oliva e 500 grammi di salsiccia, avendo cura che sia stata già privata del budello.

Farla rosolare e sfumarla con del vino rosso.

Dopo circa 2 minuti aggiungere la passata di pomodoro, il concentrato di pomodoro, una spolverata di pepe e due foglie di alloro. Cuocere il tutto per circa 25 minuti a fuoco lento.

Adesso passiamo alla polenta.

In un pentolino versare due litri di acqua naturale e portare a bollore.

Una volta raggiunta la temperatura, versare pian piano la farina di mais e mescolare con la frusta, avendo cura di utilizzare sempre lo stesso verso.

Un pizzico di sale e un filo d’olio e cuocere la polenta per 40 minuti a fuoco lento.

Bisogna dunque ricordarsi di abbassare la temperatura del fuoco, onde evitare che la polenta si bruci e si appiccichi al fondo del pentolino.

Quando la polenta sarà pronta non resta che aggiungere 200 g di Fontina o di Asiago e maneggiare il composto per far sciogliere il formaggio.

Composizione del piatto

Manca solo l’ultimo step per terminare la ricetta: l’impiattamento.

Adagiare una dose generosa di polenta su un piatto fondo o su un piatto di terracotta, realizzando un piccolo fondo al centro.

Riempire quest’ultimo con il ragù, altri pezzetti di formaggio a piacere e un po’ di Parmigiano Reggiano.

Infornare per tre minuti, impostando il forno con modalità grill. Et voilà!

Il parmigiano, sciogliendosi, regalerà un ulteriore consistenza al piatto.

La croccantezza data dal grill, la morbidezza della polenta e il sapore deciso del ragù sono un connubio perfetto per scaldare il cuore.

Ma anche per scaldare il corpo, proprio per questo è una ricetta sfiziosa da preparare quando fuori fa molto freddo.