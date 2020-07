Per ridurre il grasso addominale ci sono ricette e tutorial di ogni tipo: sono consigliate flessioni, crunch e creme, integratori alimentari, digiuni e diete. E’ un grasso difficile da eliminare, quello della pancia. Tutte queste attività e queste spese che vi propongono, sono inutili. Ecco una guida su come eliminarlo davvero e risparmiando.

Risolvere un problema estetico ma anche di salute

Come ridurre il grasso addominale. Il metodo che consiglieremo è molto semplice e non richiede né prodotti ne attrezzi. Ma è’ molto importante, prima, capire perché è necessario seguirlo. Non si tratta solo di una questione estetica ma di un problema legato alla salute. E ormai dimostrato da molti studi internazionali che la quantità di grasso addominale è direttamente proporzionale allo sviluppo di patologie.

La correlazione tra grasso addominale e glicemia

La cosa più importante da sapere è la correlazione fortissima tra il grasso addominale e la glicemia. Le diete che prevedono la riduzione a zero dei grassi non aiutano a far scendere la pancia. Per ridurre il grasso addominale, bisogna controllare il livello di zuccheri presenti nel sangue. Quando gli zuccheri semplici e raffinati presenti nei cibi che ingeriamo entrano in circolo nel sangue, il fegato manda una sola informazione al cervello. Gli dice di convertire l’eccesso di zuccheri che in quel momento non servono al corpo. Per andare a depositarlo, sotto forma di grasso, in giro per l’organismo, con prevalenza di alcuni punti, tra cui le braccia, i glutei, i fianchi e l’addome.

Come ridurre il grasso addominale

Che cosa non mangiare: zuccheri e cibi raffinati che contengono ‘grassi cattivi’, come dolci, bevande zuccherate, alcool, pane, pasta. E anche tutti quegli snack fintamente dietetici, che sbandierano poche calorie, ma contengono una buona quota di zuccheri. Che cosa mangiare invece: cibi contenenti grassi ‘buoni’, che ci fanno dimagrire e sentire meglio. Per esempio, il pesce azzurro, il salmone condito con un goccio di olio di extravergine, i semi commestibili come le noci, le mandorle, le nocciole, il burro di arachidi.

Esercizio fisico1: squat, piegamento sulle gambe

Come ridurre il grasso addominale? Con gli esercizi giusti. La corsa non va bene. Perché l’organismo brucia per 10 minuti e poi non brucia più. L’allenamento migliore per perdere grasso addominale è quello intermittente ad alta intensità. I piegamenti sulle gambe, con le braccia avanti e i talloni ben piantati a terra. Si fanno 30 secondi di esercizio e 30 di pausa, poi 45 di esercizio e 15 di pausa. Questo esercizio si deve fare 5- 10 volte al giorno. Quando si riesce, si esegue con un piccolo salto, in versione jump. E’un tipo di allenamento che non richiede tempo ma porta a grandi risultati. All’inizio richiede molto sforzo. Dunque, bisogna insistere.

Esercizio 2: star jumps, salto a stella

E il classico esercizio che ci facevano fare a scuola come riscaldamento, prima della partita di basket o di pallavolo. Braccia e gambe che si spalancano e si chiudono insieme o in modo alternato. Va eseguito piano all’inizio e poi in modalità jump più intensiva. Si deve fare per 5 minuti, 5 volte al giorno, con pochi secondi di pausa.