I mirtilli sono un alimento delizioso e benefico per la salute della persona. Oltre ad essere poco calorici e ricchi di nutrienti, possono costituire uno spuntino ottimale da mangiare da soli o da accompagnamento per un’alimentazione sana e fresca. In quanto ricchi di vitamine C, A ed E, i mirtilli hanno proprietà vasodilatatorie. Sono ideali per le persone con problematiche circolatorie che si manifestano, ad esempio, con gambe gonfie. Il consumo di mirtilli migliora l’elasticità dei vasi sanguigni. Vista d’aquila con i mirtilli. Ma non solo. Sono utili anche per migliorare ridurre l’affaticamento mentale e alleviare i disturbi intestinali. Vediamo come.

Problemi di memoria? Ti aiutano i mirtilli!

I mirtilli possono essere assunti in forma di succo, ottimo per la colazione per iniziare bene la giornata. E’possibile realizzare il succo di mirtilli prendendo circa 500g di mirtilli, un po’ d’acqua e succo di limone. Zuccherare solo se serve. Dopo aver unito i mirtilli allo zucchero e succo di limone, vanno lasciati a riposo circa mezz’ora, poi si versa tutto in acqua bollente per 10-15 min. Infine si frulla e si lascia raffreddare. I mirtilli, ricchi di proprietà antiossidanti, se consumati spesso durante la settimana aiutano anche a non affaticare la memoria.

Via ai disturbi intestinali

I mirtilli ormai si trovano tutto l’anno. Anche se quelli di montagna sono molto più buoni di quelli cresciuti in serra. Possiedono elevate proprietà antinfiammatorie. Da essi si ricava il gemmoderivato, che regola l’attività enzimatica dell’intestino, migliorando il suo funzionamento. Per chi soffre di disturbi intestinali o di infezioni delle vie urinarie, i mirtilli sono un toccasana. Per questo si possono trovare facilmente anche in erboristeria sotto forma di gocce o granuli da prendere oralmente.

Vista d’aquila con i mirtilli

I mirtilli sono conosciuti per migliorare la vista, principalmente quella notturna. Questi frutti aiutano a rigenerare il tessuto della porpora retinica, fondamentale in caso di scarsa luminosità. Inoltre, i sono efficaci per chi ha disturbi agli occhi o soffre di affaticamento. Vuoi una vista d’aquila? I mirtilli sono il frutto giusto per te!