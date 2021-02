Cresce sempre più la tendenza a voler ricreare i look dei protagonisti delle serie TV del momento. La regina di scacchi, Bridgerton o The Undoing sono solo alcune delle serie Netflix a spopolare negli ultimi tempi. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende illustrare come ricreare i look delle protagoniste delle serie TV del momento senza spendere tanto. Per somigliare alle protagoniste TV del momento, basta davvero poco, anche in termini economici con queste alternative cheap.

Il corpetto e la gonna a ruota

Se l’obiettivo è somigliare a Lady Dafne in Bridgerton, basta utilizzare un top a bustino, ovvero il tipico corpetto. Ne esistono tantissimi modelli, anche molto economici e, trattandosi di un sotto-giacca, è possibile anche trovare qualcosa ancora fra gli sconti.

La regola principale è utilizzare un modello molto avvitato, che lasci intravedere il giusto, senza cadere nell’eccesso. Le protagoniste della serie mostrano scollature ardite, ma si tratta pur sempre di finzione!

Poi la gonna a ruota, una delle tendenze popolari già da alcuni mesi. Perfetta sotto un paio di sneakers ed elegantissima sotto una décolleté. In abbinamento al bustino, lo stile sarà pienamente Bridgerton!

Cappotto e stivali

Queste ultime settimane fredde sono ancora la scusa per utilizzare qualche cappotto come quello di Nicole Kidman in The Undoing. Abbinato a degli stivali o a un tacco alto fa subito alta moda. Inoltre, è possibile acquistare cappotti modello finanziera o dal taglio maschile davvero a pochissime decine di euro.

Il look somiglierà immediatamente a quello di questa donna e grande icona di stile. Unica accortezza? Per somigliare perfettamente alla protagonista, consigliamo di scegliere un modello annodato in vita, magari con una cinta o con un nodo.

A scacchi con stile

Come ricreare i look delle protagoniste delle serie TV del momento senza spendere tanto? Bisogna solo cercare delle alternative economiche al capo che meglio reincarna la protagonista Tv preferita.

Se le Lettrici hanno amato La regina degli scacchi (interpretata da Anya Taylor Joy, Beth Harmon nella serie) basta puntare su abiti al polpaccio, spalline e dolcevita. La protagonista indossa questi capi in quasi la totalità delle scene.

E, per essere davvero impeccabili, consigliamo d’indossare un cerchietto bombato e raffinato che faccia subito bon ton.