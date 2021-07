È chiaro che in estate e già da prima la pelle vada protetta dai potenti raggi solari. Anche quando è nuvoloso o per chi vive in climi nordici, a partire da aprile/maggio sarebbe bene iniziare ad utilizzare la crema solare.

Il punto è come fare a sapere qual è il SPF (Fattore di Protezione Solare) giusto per il nostro tipo di pelle?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come riconoscere il fototipo della nostra pelle per abbronzarsi in maniera sicura

Ecco come scegliere veramente la protezione giusta per noi. Esistono in generale 4 tipi di protezioni solari:

debole con SPF da 6 a 10;

media con SPF da 15 a 25;

alta con SPF da 30 a 50;

molto alta con SPF da 50 a 50+.

Ognuno di noi ha un preciso fototipo di pelle, secondo una scala che va da 1 a 6 (detta classifica di Fitzpatrick). Questa scala va da una pelle pallida fino a quella olivastra e molto scura. Ecco tutte le le tipologie che non molti conoscono il per proteggersi dal sole.

fototipo 1: la pelle è molto bianca i capelli sono biondi o rossi, occhi blu o verdi e macchie di rossore al contatto col sole. Difficile abbronzarsi, usare SPF 50+;

fototipo 2: la pelle è molto chiara i capelli castani chiari con macchie di rossore al primo contatto con il sole. È una pelle che si brucia facilmente e non si abbronza molto. SPF 50 o 50+ consigliato.

Ecco gli altri fototipi per proteggersi dal sole ed evitare scottature

E ancora:

fototipo 3: la pelle è mediamente chiara, i capelli biondi o castani con poche macchie di rossore. La pelle brucia con moderazione e si abbronza gradualmente. SPF 30-50 consigliato;

fototipo 4: la pelle è olivastra i capelli castani o scuri senza macchie di rossore sulla pelle al sole. La pelle brucia a pena e si abbronza bene. SPF 30-50;

fototipo 5: la pelle è scura naturalmente pigmentata e i capelli e occhi sono scuri. La pelle brucia difficilmente e si abbronza molto. SPF 20-30;

fototipo 6: la pelle è nera, i capelli e occhi sono neri e la pelle brucia pochissimo. SPF 10 -20.

Ecco queste sono tutte le astuzie che molti non conoscono per riconoscere il fototipo della nostra pelle per abbronzarsi in maniera sicura.