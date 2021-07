Sembra incredibile ma è questo il trucco geniale per balconi meravigliosi e fioriti

I gerani sono fiori diffusissime sui nostri balconi, colorati e resistenti ideali per chi non ha troppo tempi da dedicarci.

Oggi, invece, si lasceranno da parte malattie, problemi e consigli pratici sulla cura e sulla coltivazione dei gerani.

Si preferirà, infatti, trattare di un argomento molto sentito legato alle composizioni in vaso tra gerani e altre piante.

Composizione

I pelargoni sono piante che necessitano di molto spazio e che, per questo motivo, preferiscono essere coltivate singolarmente in vaso.

Oltre a occupare spazio, poi, ci troviamo di fronte a una pianta dalle necessità particolari. Esigenze di terriccio, irrigazione ed esposizione nettamente diverse rispetto a quelle di molte altre piante.

Per questo motivo gli esperti sconsigliano di sistemare nello stesso vaso delle specie diverse dal geranio.

Tuttavia, nonostante questa premessa per nulla edificante esistono delle piante che possono crescere bene vicino ai pelargoni.

Sono piante con esigenze simili a quelle dei gerani e, soprattutto, che non entreranno in contrasto con questi ultimi per i nutrienti.

Tra le piante che possono essere coltivate vicino al geranio troviamo il falangio, il velo da sposa e la pianta dell’incenso, molto profumata.

I gerani di varietà edera o parigini potranno essere accompagnati a verbene. Nel caso in cui si siano acquistati dei gerani zonali si potranno riempire gli spazi tra una pianta e l’altra con petunie e surfinie. Tuttavia, ci si dovrà ricordare che, mentre i gerani prediligono un luogo soleggiato, petunie e surfinie hanno bisogno di qualche ora al giorno di ombra.

Tra le piante preferite per accompagnare i gerani troviamo la felicia, un piccolo cespuglio dai fiori blu. Perfetta in abbinamento con i gerani di colore bianco.

Oltre alle piante da fiore, i nostri gerani potranno accompagnarsi con piante da foglia come, ad esempio, il coleus. Una pianta dalle foglie variegate perfetta per accompagnare i gerani ricadenti.

Per evitare che il coleus cresca eccessivamente in altezza e per farlo rimanere compatto si consiglia di rimuovere le pannocchie floreali.

Ecco perché sembra incredibile ma è questo il trucco geniale per balconi meravigliosi e fioriti.