3 anni per pagare le super bollette di luce e gas

La crisi economica degli ultimi mesi sta mettendo a dura prova tantissime famiglie e imprese che hanno serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Per questo il Governo sta mettendo in campo molteplici misure per arginare la crisi e dare un sostegno economico a chi concretamente non riesce ad andare avanti. Si pensi al Bonus di 800 euro per i genitori separati che non hanno ricevuto totalmente o parzialmente l’assegno di mantenimento durante l’emergenza epidemiologica. Inoltre l’aumento dei prezzi di beni fondamentali come acqua, luce e gas sta mettendo in ginocchio non solo le famiglie ma anche tante imprese.

Per questo il nuovo Governo ha introdotto misure urgenti in materia di energia elettrica e gas. Infatti il Decreto Aiuti-quater oltre ad aumentare il tetto dei contanti fino a 5.000 euro, ha previsto misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette. Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 4, illustra le misure più importanti adottate con il nuovo Decreto-Legge. Quest’ultimo, in particolare, ha introdotto misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Prorogato il contributo straordinario per bar, ristoranti e attività commerciale

Il predetto Decreto prevede uno stanziamento di circa 9,1 miliardi di euro provenienti dall’extragettito fiscale per finanziare interventi contro l’aumento delle bollette. È stato previsto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto d’energia elettrica e gas naturale per dicembre 2022. Ovvero è stato prorogato fino al 31 dicembre il contributo per imprese e attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali per l’acquisto d’energia e gas. Inoltre il Decreto ha confermato le aliquote potenziate del credito d’imposta pari al 40% per le imprese energivore e gasivore. Nonché del 30% per le piccole imprese che utilizzano energia con potenza a partire dai 4,5KW.

3 anni per pagare le bollette di gas ed energia elettrica grazie a questo nuovo sostegno

Il Decreto inoltre per fronteggiare il progressivo incremento dei costi dell’energia ha previsto per le imprese la possibilità di richiedere la rateizzazione. Con tale opportunità le imprese avranno 3 anni per pagare le bollette di gas ed energia. Infatti potranno chiedere ai fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per energia e gas per i consumi effettuati dal 1°ottobre 2022 al 31 marzo 2023. Gli importi dovuti dovranno risultare fatturanti entro il 30 settembre 2023. Le imprese potranno ottenere una rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate mensili.

Inoltre SACE spa concederà una garanzia al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori d’energia e gas residenti in Italia. Per ottenere la garanzia l’impresa non deve aver approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto d’azioni negli anni per cui si richiede la rateizzazione. Ciò vale sia per sé stessa che per quelle del medesimo gruppo.