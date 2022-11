2 cani pastore ricercati per il pelo unico e con un carattere equilibrato

Tra le tante razze di cani, ve ne sono alcune che si distinguono per il loro pelo caratteristico. Tanto che a causa di questo, diventano anche motivo di scelta. Oggigiorno la parte estetica dei cani o dei gatti può essere motivo di scelta. Invece vanno sempre apprezzati per l’insieme delle qualità che possiedono, come i 2 magnifici cani con il loro pelo davvero unico.

Tra quelli dal pelo singolare bisogna includere anche il cane degli antichi Aztechi. Un cane slanciato e muscoloso che ha la caratteristica di non avere pelo. Il nome un po’ impronunciabile è lo Xoloitzcuintle, che è abbreviato in Xolo. Ma vediamo i cani con un pelo davvero unico.

Il Pastore ungherese o Komondor

Il Komondor è noto anche col nome di Pastore ungherese. Si tratta di un cane di buone dimensioni e dal pelo bianco. All’interno di un gregge potrebbe essere scambiato per una pecora, se non fosse per la sua statura. Il colore del suo manto è di un bianco avorio. il suo pelo è come sottili corde lanose e infeltrite. È proprio questo che caratterizza tutto il suo aspetto. Il lungo pelo ricopre anche la testa da cui spuntano il naso e il muso.

In effetti si tratta di uno dei cani più antichi, adibito alla pastorizia e alla difesa delle greggi. La razza del Komondor ha ricevuto il suo riconoscimento ufficiale nel 1954.

Caratteristiche fisiche e carattere del Komondor

Tra i 2 cani pastore ricercati per il pelo unico, il Komondor ha una testa ben proporzionata al corpo. Le orecchie pendono dalla testa e attaccano ad essa leggermente in alto. Il colore degli occhi è marrone scuro. Il corpo è muscoloso soprattutto nella parte davanti. Questa risulta alta rispetto alla groppa ampia e leggermente inclinata.

Si tratta di un cane dal carattere molto affettuoso e protettivo verso la famiglia. Dipendente dal suo responsabile umano, a cui obbedisce sempre. Il carattere è equilibrato, non è nervoso, ma nemmeno passivo. Non è molto socievole con gli altri animali, anzi diffidente come lo è anche verso gli estranei. È il classico cane pastore da guardia, molto coraggioso. Non è il cane adatto a chi inizia, ma richiede una certa esperienza.

Proprio a causa del suo pelo, alcune malattie della pelle potrebbero manifestarsi. Tra queste cisti sebacee, dermatiti e parassiti dovuti alla mancanza di cura del pelo.

2 cani pastore ricercati per il pelo unico come il Pastore bergamasco

Anche il Pastore bergamasco ha un pelo del tutto caratteristico. Un cane apprezzato per equilibrio e sensibilità, originario delle Alpi accanto a Bergamo. Il pelo del bergamasco si può dire è diviso in due. Sul davanti il cane possiede un pelo abbastanza ruvido. Mentre sul resto del corpo cadono dei magnifici boccoli lanosi.

Come per il Komondor bisogna prendersene cura, in modo che sia pulito e curato. Si eviteranno in questo modo parassiti e irritazioni alla pelle. Anche la toilettatura del pelo va fatta con una certa cadenza annuale.