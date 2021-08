Non sempre tutto ciò che è vecchio all’apparenza non può trovare nuova vita. Siamo abituati a cestinare molte cose, a prima vista inutilizzabili. Ma alcuni oggetti dismessi e senza valore, possono diventare dei veri elementi decorativi o utili. Bisognerebbe solo essere meno superficiali e provare ad usare l’immaginazione. Se poi abbiamo grande manualità e senso artistico, il gioco è fatto.

Ad esempio, se cerchiamo bene in soffitta, sia nelle case di città che di campagna, troveremo sicuramente qualche vecchia tegola o coppo. Solitamente, sono in terracotta, ma esistono anche quelle realizzate in metallo, cemento, ardesia, legno. A volte hanno forme leggermente diverse fra loro, ma la caratteristica è la loro leggera curvatura, che serve a proteggere i tetti delle case. Questo semplice oggetto può servire ad abbellire, con personalità, le pareti e gli angoli di casa.

Sembra incredibile come si possano riutilizzare vecchie tegole in questi modi decorativi originali

Se ritroviamo una tegola in terracotta, in buone condizioni, possiamo creare un grazioso quadretto originale, da appendere nelle pareti di casa, ma anche all’esterno, in giardino. Si può decorare l’esterno della superfice, con diverse tecniche, non troppo complicate, come ad esempio il decoupage, o dipinte con i colori a tempera, acrilici, a olio.

Il primo passaggio indispensabile è pulire accuratamente la tegola, lisciarla con della carta abrasiva a grana sottile, poi passare uno strato omogeneo di vernice. Se non siamo pittori esperti, scegliamo un tema semplice, come fiori, forme geometriche o il numero civico, i più bravi potranno scegliere paesaggi o ritratti. Se usiamo i diversi tipi di colori, per non fare sbiadire il disegno, è sempre consigliabile usare alla fine vernici fissative.

Sembra incredibile come si possano riutilizzare vecchie tegole in questi modi decorativi originali, ma potremo realizzare anche dei fantastici portacandela e centrotavola. In questo caso dovremo utilizzare la parte interna. Eseguire sempre prima una pulizia generale, poi dipingere del colore prescelto la base.

Per creare un portacandela, possiamo sia fissare con della colla un barattolo di vetro oppure riporre la candela direttamente sulla superfice. Per il centrotavola, oltre dipingere a piacere la tegola, è possibile aggiungere qualche dettaglio, come conchiglie, perle, biglie colorate, brillantini, vasetti con piantine grasse.

Applique luce

Per risparmiare nell’acquisto di lampadari nuovi, la tegola può essere un’ottima alternativa. Per creare una applique originale, basta davvero poco: della corda robusta, colla, dei colori a tempera e vernice finale. Ma se vogliamo lasciarla al naturale, servirà solo del fissativo per renderla lucida.

Dopo aver pulito la tegola, invece di forarla, possiamo incollare le estremità della corda, nella parte esterna, che poggerà al muro. Decoriamo a piacere l’interno della tegola o mettiamo solo della vernice lucida. Basterà appendere al muro la corda con un chiodo, in modo che risulti alla stessa altezza della lampadina.

