Se abbiamo una casa disordinata, con i mobili stracolmi di oggetti inutili, c’è la possibilità di mettere in ordine con il riciclo creativo.

In questo modo daremo una nuova vita agli oggetti traendone dei grossi benefici.

Poiché il disordine ed il caos potrebbero fare aumentare lo stress e l’ansia, in questo articolo vedremo, come riciclare alcuni oggetti ritenuti inutili o da buttare per avere una casa ordinata e organizzata.

Attraverso il riciclo non abbiamo bisogno di spendere soldi e potremmo ottenere i risultati che speriamo, in modo semplice ed economico.

Ecco come riciclare alcuni oggetti ritenuti inutili o da buttare per avere una casa ordinata e organizzata

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Le confezioni di plastica

Per tenere il frigorifero in ordine possiamo utilizzare delle confezioni di plastica, come quelle del gelato che abitualmente acquistiamo al supermercato.

In queste confezioni abbiamo la possibilità di tenere in ordine la frutta e la verdura.

Gli stampi per i dolci

Se ci ritroviamo con degli stampi per dolci inutilizzati, perché vecchi e consumati, non buttiamoli. Potremmo utilizzarli come contenitori per gli accessori per i capelli.

Le scatole delle patatine

Questi contenitori tubolari possono essere molto utili per tenere in ordine lo scrittoio.

Si possono rivestire con dello spago o carta adesiva e trasformarli in carini portapenne e porta oggetti.

Le scatole di cartone

Quante volte ci siamo ritrovati con delle scatole di cartone da buttare?

Se le rivestiamo con della carta colorata oppure le coloriamo con della pittura spray, diverranno degli splendidi porta oggetti come i fili elettrici, o dei telefonini, oppure dei contenitori da riporre all’interno dei cassetti della scrivania.

Le scatole in cartone delle uova

Se sistemiamo una scatola in cartone delle uova in un cassetto, potremmo utilizzarla come contenitore per anelli.

In questo modo li terremo in ordine e senza perderli.

Vecchi barattoli

Se ci ritroviamo con dei barattoli in plastica o in vetro, potremmo riempirli per conservare al meglio la pasta e i cereali.

Tubi di plastica

Se vogliamo liberarci di vecchi tubi di plastica conservati da tempo nel ripostiglio, li possiamo riciclare colorandoli con della vernice spray. In ogni tubo potremmo sistemare la nostra biancheria e posarli nel cassetto.