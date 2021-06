Dopo una bella doccia rinfrescante, è ovvio mettere un po’ di deodorante nella zona ascellare. Questo prodotto, infatti, ci aiuta a rimanere freschi e profumati durante la giornata, senza la paura di puzzare. C’è da dire, però, che non tutti i deodoranti sono giusti per noi. Infatti, dobbiamo trovare quello più adatto che ci permetta effettivamente di profumare a lungo. E per capirlo, dobbiamo basarci principalmente su una caratteristica.

Perciò, sveliamo finalmente l’infallibile metodo per scegliere il deodorante più adatto alla nostra pelle per non emanare mai un cattivo odore.

Come scegliere il deodorante più adatto per profumare sempre anche d’estate

Per azzeccare il prodotto più adatto a noi dobbiamo guardare delle caratteristiche in particolare. Dunque, sveliamo finalmente l’infallibile metodo per scegliere il deodorante più adatto alla nostra pelle per non emanare mai un cattivo odore. Per scegliere il prodotto giusto per noi, infatti, dobbiamo guardare e conoscere bene la nostra pelle. Dobbiamo sapere se è sensibile, delicata o soggetta a qualche tipo di allergia, dobbiamo assolutamente guardare tutti gli ingredienti che il prodotto contiene. In questo modo, potremo stare certi di profumare per ore e ore.

Basiamoci sulla nostra pelle e cerchiamo di evitare alcuni ingredienti se l’abbiamo in questo modo

Sappiamo tutti che in commercio possiamo trovare diversi tipi di deodorante. Ci sono gli spray, che spesso hanno dei profumi più forti e una maggiore concentrazione di alcool. Poi abbiamo gli stick, che invece vanno usati con moderazione e poi le creme, spesso consigliate alle persone che sudano troppo. Inoltre, oltre al deodorante, abbiamo anche gli anti-traspiranti. Questi, a differenza dei primi, non contengono alcol ma sali di alluminio che bloccano le ghiandole sudoripare facendo sudare meno.

Per capire qual è il prodotto giusto per noi, in questo caso, dobbiamo guardare la nostra pelle. Se ne abbiamo una abbastanza normale, sarà indifferente il deodorante che sceglieremo. Ma se sappiamo di avere una pelle delicata e sensibile allora, le cose cambiano. Non prendiamo mai, in questo caso, deodoranti con troppo alcol all’interno e, soprattutto, scegliamone uno che non contenga una quantità eccessiva di profumo. In questo modo, saremo certi che il nostro corpo reagirà in modo corretto al prodotto, permettendoci di profumare sempre, anche d’estate.

Ma possiamo realizzare un deodorante anche a casa nostra

Inoltre, se non vogliamo comprare dei prodotti già pronti ma vogliamo realizzare il nostro deodorante così da avere la certezza di profumare, nessun problema. In questo nostro articolo, sarà possibile trovare una guida su come realizzare questo prodotto direttamente a casa nostra.