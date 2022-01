Secondo le normative comunitarie si definiscono “carni macinate” quelle carni disossate che subiscono un processo di macinazione in piccoli pezzi e che contengono meno dell’1% di sale.

In genere, si tratta di carni di vitello, manzo, maiale, oppure anche di pollame. Prodotti che vengono tritati con il tritacarne o con il classico coltello da tagli. In questo modo, si crea il cosiddetto “macinato”.

Utilissimo in cucina, il macinato di carne è un vero alleato per creare primi e secondi piatti gustosissimi. Per questo motivo, la carne macinata viene spesso anche conservata in frigo e tirata fuori all’occorrenza. A questo proposito ricordiamo che il macinato fresco si conserva in frigo fino a 3 giorni.

Per quanto riguarda gli utilizzi, la cucina propone innumerevoli usi e consumi.

Basteranno poche mosse per realizzare, ad esempio, delle polpette golose, croccanti fuori e morbidissime dentro. Consigliatissima, infatti, questa ricetta della mamma.

In diversi articoli precedenti avevamo parlato di come consumare la carne macinata e portare in tavola delle pietanze succulente e anche molto sfiziose. Ecco, ad esempio, una ricetta golosa, ideale per accontentare grandi e piccini in un solo colpo.

Inoltre, avevamo visto perché la carne macinata cotta così, può salvare la cena in soli 20 minuti.

Questa sera, invece, vedremo come rendere la carne macinata in pentola o in padella più morbida e tenera con questo trucchetto utile per qualsiasi ricetta

Non tutti sanno che una piccola astuzia di cucina potrà rendere la carne macinata vellutata e molto morbida.

Basterà aggiungere un ingrediente amatissimo e molto comune che probabilmente abbiamo già in casa. Si tratta del latte. Non servirà neanche rinunciare al vino che generalmente si usa per sfumare.

Infatti, bisognerà aggiungere circa un bicchiere di latte (a seconda della quantità della carne), dopo aver soffritto leggermente il macinato e aver sfumato anche con il vino.

Si otterrà una crema vellutata e saporita. Una consistenza perfetta per condire qualsiasi piatto. Dalle lasagne, al polpettone, al ripieno dei cannelloni.

Per un risultato ancora più sorprendente bisogna ricordare che la carne dovrebbe cuocere lentamente e a fuoco basso.

Dunque, ecco come rendere la carne macinata più gustosa in un secondo. Un trucchetto, questo, che non è nuovo nella tradizione gastronomica italiana.

Il classico ragù alla bolognese, ad esempio, è un chiaro esempio di come l’aggiunta di un semplice ingrediente come il latte possa esaltare il sapore della carne e rendere il condimento davvero eccezionale in quattro e quattr’otto.