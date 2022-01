Spesso le buttiamo via ma bastano questi semplici trucchetti per riciclare le bucce di mele e patate e risparmiare soldi

Le mele e le patate sono due degli ingredienti più utilizzati in cucina. Impiegati per la preparazione di numerose ricette entrambi sono alimenti provvisti di buccia.

Le bucce di mele e patate in realtà sembrerebbero essere una miniera d’oro per la nostra salute. In particolare le bucce di mela sembrerebbero avere degli effetti benefici sul corpo umano perché ricche di antiossidanti. Gioverebbero infatti alla salute del cuore grazie alla presenza di flavonoidi e di una particolare fibra la pectina in grado di tenere sotto controllo i livelli di colesterolo.

Ricche di antiossidanti come la quercetina le mele aiuterebbero a prevenire l’invecchiamento precoce della pelle.

Mentre le bucce di patate sembrerebbero essere ricche di vitamine e ferro. Inoltre sono ricche di fibra che favorisce il transito intestinale.

Riutilizzare le bucce di mele e patate giova all’ambiente ed anche al portafogli.

Per riciclare le bucce di mela e patate esistono numerosi trucchetti. Vediamone qualcuno.

Trucchetti di riciclo

Per quanto riguarda le mele essendo un frutto discretamente profumato è possibile creare dei profumatori per ambienti, dei sacchetti profumati da riporre negli armadi. Anche in cucina potranno essere riciclate, ideali per la preparazione di infusi caldi o anche dei gustosi porridge o biscotti. Ottime anche per la preparazione di deliziose torte.

Per profumare gli ambienti basterà essiccare le bucce di mela in forno a 90 gradi per 2 ore. Successivamente riporle insieme ad altre spezie come i chiodi di garofano in un sacchetto da riporre negli armadi.

Per l’infuso invece basterà mettere le bucce di mele in un recipiente e versarvi sopra dell’acqua bollente e attendere una decina di minuti. Versare e servire l’infuso da arricchire con una spolverata di cannella da accompagnare con qualche gustoso biscotto.

Le bucce di patate invece possono dare origine a delle gustose chips croccanti. Basterà lavare accuratamente le patate, pelarle e riutilizzare le bucce friggendole in padella con olio di semi. Scolare le bucce e tamponarle con una carta assorbente, condirle con le spezie a piacere e servire.

Salvare la salute

L’unica attenzione va riposta alla provenienza della mela e alla presenza di pesticidi. Le mele, infatti, essendo il frutto più consumato e coltivato sembrerebbero anche i frutti più contaminati. Dunque per riutilizzare le bucce meglio preferire mele provenienti da agricoltura biologica.

