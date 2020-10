Come recuperare il cavo rotto o danneggiato del cellulare. I cavetti dei cellulari in casa sono ovunque, continuamente utilizzati per caricare gli Smart fon di tutta la famiglia.

Per quanto possano sembrare resistenti, ci sono dei punti in cui si danneggiano facilmente e se non interveniamo subito, si rompono e si devono solo buttare nella spazzatura.

Questi cavi, vengono collegati e scollegati continuamente e spesso lo si fa anche maneggiandolo nel modo sbagliato.

Le parti del cavetto più a rischio sono quelle vicino al connettore. Queste vengono tirate, rigirate e piegate tante volte durante la giornata, piano piano si usurano e i fili elettrici interni, restano scoperti.

Sapere come recuperare il cavo rotto o danneggiato del cellulare è importante ed è semplice, ora mostreremo come farlo.

Ecco come recuperare il cavo rotto o danneggiato del cellulare

Primo metodo

La soluzione più immediata è l’utilizzo del nastro isolante. Basta effettuare un paio di giri nel punto in cui si è usurato.

Secondo metodo

Per la seconda soluzione bisogna procurarsi:

Nastro isolante;

temperamatite;

qualche cannuccia.

Procedimento

Avvolgere intorno alla zona usurata il nastro isolante, facendo un paio di giri.

Prendere le cannucce e temperarle, come si fa con una matita.

Arrotolare le cannucce attorno al cavetto, ricoprendolo completamente. Con questo sistema, lo si renderà più resistente, tanto da utilizzarlo per un bel po di tempo.

Terzo metodo

Si può acquistare una guaina termorestringente che ripara il cavo in maniera più duratura ed esteticamente più raffinata. Comprare una guaina che meglio si adatta al cavo, posizionarla per bene e con l’utilizzo dell’asciugacapelli, la si fa aderire al filo.

Quarto metodo

Si possono acquistare dei proteggi cavo, servono proprio per rafforzare la parte finale del cavetto e dei connettori, evitando in questo modo, di farli rompere.

Quinto metodo

Se si possiede la molla di una penna a scatto, la si può utilizzare per riparare un cavetto leggermente usurato o che si sta per rompere. Inserendo la molla, verrà data una maggiore resistenza e flessibilità alla parte e le si preverrà una eventuale rottura.