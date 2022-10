Come fare apparire numero privato da telefono cellulare o fisso

Capita molto spesso di ricevere dal telefono di casa, o dallo smartphone, una chiamata da parte di un numero sconosciuto. Ovverosia da parte di un numero telefonico che non è presente nella propria rubrica.

In questi casi potrebbe essere un amico. Oppure un parente che sta chiamando da un altro telefono, o comunque con una nuova numerazione. Ma nello stesso tempo non si può escludere che si tratti magari di un call center. Vediamo allora, nel dettaglio, come richiamare il numero sconosciuto senza farsi identificare. E senza che, di conseguenza, il ricevente possa poi memorizzare, eventualmente, il nostro numero di telefono, fisso o mobile, sulla sua rubrica.

Come fare apparire numero privato da cellulare o dal telefono di casa

Nel dettaglio, la chiamata telefonica in anonimo si effettua sempre andando a modificare il cosiddetto ‘ID chiamante’. Ovverosia disattivando l’opzione ‘Mostra ID chiamante’ dal proprio smartphone. Oppure anteponendo al numero da chiamare la sequenza alfanumerica ‘#31#’.

Ecco, quindi, come fare apparire numero privato da telefono mobile. Mentre dal telefono fisso la sequenza alfanumerica da anteporre al numero da chiamare è ‘*67#’. Ma facendo sempre massima attenzione al fatto che la numerazione da chiamare in privato, a sua volta, potrebbe avere attivato il blocco in entrata delle chiamate anonime.

I codici alfanumerici sopra indicati, ovverosia ‘#31#’ per nascondere il numero da telefono cellulare, e ‘*67#’ per nascondere il numero chiamante dalla linea telefonica fissa, sono quelli standard. Ma possono in certi casi differire in base all’operatore telefonico che fornisce il servizio.

Perché è sconsigliato nascondere in maniera permanente il proprio numero di cellulare

Quindi, nascondere in maniera permanente il proprio numero quando si fanno le chiamate con il proprio smartphone o con il telefono fisso, quindi, è sostanzialmente sconsigliato. Dato che è crescente il numero di utenti di telefonia fissa ed anche mobile che, pur non avendo attivato il blocco delle chiamate in arrivo anonime, non risponde comunque mai quando il numero del chiamante non è visibile.

Ecco quando sono utili e si possono fare

In ogni caso per le chiamate con il numero di telefono privato non si possono chiaramente commettere degli abusi. Altrimenti si possono poi avere guai con la giustizia. Per rendere l’idea, può andare bene, per esempio, al fine di fare uno scherzo ad un amico o per capire se qualcuno ha sbagliato numero. Oppure giusto per capire se la chiamata, come sopra accennato, è riconducibile ad un call center.

