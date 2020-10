Un gruppo di analisti ha scoperto su Google Play Store ben 17 app colpite da un pericoloso malware. Cancella immediatamente queste app infette che ti rubano i soldi! Vediamo assieme quali sono e come devi agire per proteggerti.

Il ritorno del malware Joker

Un gruppo di analisti di Zscaler, società di sicurezza informatica, ha appena individuato su Google Play Store 17 app Android che dovresti cancellare. Vi si annida infatti un malware. Questo termine indica un software maligno: deriva infatti dalla fusione delle due parole inglesi “malicious” (ovvero maligno) e “software”. I malware possono danneggiare il sistema operativo del tuo computer o smartphone. Sono inoltre in grado di compiere azioni illegittime con i tuoi dispositivi elettronici, a tua insaputa.

In particolare, nelle 17 app in questione si annida un malware chiamato Joker. Non si tratta in realtà di un virus specifico, ma di un gruppo di malware con miriadi di varianti. Ha fatto la sua prima comparsa già nel 2017, e la sua pericolosità è nota e confermata da Google stessa. Nonostante ciò, Joker continua a eludere i sistemi di sicurezza del Google Play Store. Ma quali sono i rischi per chi ha scaricato un’app infetta?

Ecco cosa rischi e quali app devi cancellare

Google ha provveduto a rimuovere le 17 app infette dal Play Store. Tuttavia, se le hai già scaricate, sei ancora a rischio. Infatti, le app possono costringere il tuo telefono a iscriversi a servizi a pagamento, ovviamente a tua insaputa. Ti ritroverai così con il credito prosciugato in pochi giorni. Ma non solo: Joker può anche accedere ai tuoi SMS, alla tua rubrica, alla tua galleria e molto altro.

Come fare per proteggerti? Cancella immediatamente queste app infette che ti rubano i soldi:

a) All Good PDF Scanner;

b) Blue scanner;

c) Care Message;

d) Desire Translate;

e) Direct Messenger;

f) Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF;

g) Meticulous scanner;

h) Mint Leaf Message – Your Private Message;

i) One Sentence Translator – Multifunctional Translator;

l) Paper Doc scanner;

m) Part message;

n) Private SMS;

o) Style photo collage;

p) Talent Photo Editor – Blur focus;

q) Tangram App Lock;

r) Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons.

Se riconosci uno di questi nomi, cancella immediatamente queste app infette che ti rubano i soldi. Ricordati poi di controllare gli ultimi pagamenti che hai effettuato. Se scopri di essere abbonato a strani servizi premium, revoca l’abbonamento. E, per il futuro, scarica solo app conosciute e provenienti da sviluppatori affidabili!

