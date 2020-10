Per rapporto qualità prezzo ecco i 10 migliori smartphone 2020. Ovverosia i telefonini che, per costo e per caratteristiche in base alla fascia di appartenenza, hanno qualcosa in più. Indicando 3 tra i migliori telefonini di fascia alta. Altri 3 tra i migliori cellulari di fascia media. Ed infine i 4 migliori dispositivi mobili del 2020 appartenenti alla fascia più economica.

Ecco i 10 migliori smartphone 2020 per rapporto qualità prezzo in fascia alta

Huawei P30: lo smartphone è dotato di tripla fotocamera Leica. La dimensione del display è di 6,1 pollici. Con il sistema operativo Android e 8 GB per quel che riguarda la capacità di memoria.

Xiaomi Mi 9: rispetto all’Huawei P30, il display è leggermente più ampio. Pari a 6,39 pollici per la precisione. Tra i punti di forza di questo smartphone c’è il sensore principale della tripla fotocamera. Che è il Sony IMX586 da 48 megapixel.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Oppo Find X: si tratta di uno smartphone dual SIM con schermo AMOLED da 6,4 pollici. Sistema operativo Android e processore octa-core a 2,8GHz.

I 3 migliori telefonini 2020 di fascia media

Oppo A9: Questo smartphone è meno caro rispetto all’Oppo Find X. Ma ciononostante è comunque dotato di un sensore principale di risoluzione ottica da ben 48 megapixel.

Samsung Galaxy A21s: telefonino di fascia media con display ampio con i suoi 6,5 pollici. E le principali funzioni di sicurezza. Dallo scanner di impronte digitali al riconoscimento facciale.

Realme 6 Pro: telefonino di fascia media con un’ottica da fascia alta. Ovverosia con ben 6 fotocamere. E con il sensore principale da ben 64 megapixel.

Telefonini economici, ecco i migliori 4 del momento

Honor 7S: tra i migliori smartphone economici con display da 5,45 pollici. Doppia fotocamera e la memoria RAM da 2 GB.

Xiaomi Redmi 7A: telefonino di base per chi non ha troppe pretese. Ma con una buona durata della batteria. E con buone prestazioni grazie al processore Qualcomm Snapdragon.

Motorola One Macro: per l’ampio display, pari a 6,3 pollici, è tra i migliori della gamma. Con tripla fotocamera. E con batteria a lunga durata.

Moto G8: smartphone top di gamma tra quelli di fascia economica. Spicca, tra l’altro, per la tripla fotocamera che è potenziata dall’intelligenza artificiale.