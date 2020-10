Le uova dovrebbero essere uno degli alimenti più veloci e pratici da preparare in cucina. Spesso, però, creano dei problemi. Vi è mai capitata una frittata rotta o una carbonara poco fluida? Questo succede perché bisogna avere molta pazienza e prestare attenzione al processo di cottura. Oggi, allora, andiamo a scoprire come preparare le “uova alla Benedettina” che sono presenti sulle tavole dei brunch anglosassoni. Ecco come preparare un perfetto uovo alla Benedict.

Gli ingredienti per le uova

a) 2 cucchiai di aceto bianco

b) 4 uova

c) Sale e pepe a piacere

Gli ingredienti per la salsa

a) 2 tuorli

b) Mezzo limone

c) 1 cucchiaio di acqua fredda

d) 125 grammi di burro fuso

e) 2 cucchiai di burro freddo

Il procedimento per le uova

Il procedimento è semplicissimo. Basta prendere un pentolino abbastanza capiente, riempirlo d’acqua e portarlo ad ebollizione. Appena raggiunta la temperatura giusta, è necessario versare nel pentolino i due cucchiai di aceto bianco e portare la fiamma al minimo. A questo punto, inserire una alla volta, le quattro uova. Nel processo di cottura è molto importante armarsi di un cucchiaio di legno per girare energicamente l’acqua. Questo gesto farà sì che l’albume rimanga compatto e non si disperda, dando all’uovo la forma rotonda che lo caratterizza.

Il procedimento per la salsa

Fondete 125 grammi di burro in microonde o in una casseruola. Quando sarà del tutto liquefatto lasciatelo riposare a temperatura ambiente. Sbattete molto energicamente i due tuorli d’uovo fino a farli risultare di una consistenza spumosa. A questo composto aggiungete il sale, il succo di metà limone e un cucchiaio di acqua fredda. Mescolate bene. Unite un cucchiaio di burro freddo e, senza più mescolare, riponete il tutto in un pentolino. Appena avrete acceso la fiamma, girate lentamente fino a che non vedrete il composto raggiungere la consistenza desiderata. Dopo averlo tolto dai fornelli, incorporate l’altro cucchiaio di burro freddo in modo da fermare la cottura dei tuorli. Sempre mescolando, aggiungete a filo il burro fuso. Ecco pronta la vostra salsa.

