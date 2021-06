Prendere il sole d’estate non è esclusivamente dannoso, se vogliamo abbronzarci nelle ore più adeguate si possono avere benefici. Prima di tutto l’umore, grazie alla serotonina e alla vitamina D prodotte, infatti, i livelli di depressione diminuiranno. I raggi del sole prima delle 11 e dopo le 15 possono anche migliorare malattie come la psoriasi, ma anche rilassare i muscoli e articolazioni. Esporsi al sole può influenzare la qualità del sonno e regolarizzare l’equilibrio ormonale. Bisogna sempre stare attenti, proteggere l’epidermide dai raggi UV con lozioni, evitando lunghe esposizioni.

È necessario applicare creme dopo aver preso il sole, per reidratare la pelle, dare freschezza e prevenire screpolature. Il doposole dovrebbe non contenere sostanze chimiche aggressive, meglio scegliere prodotti delicati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Vediamo come realizzare una crema idratante doposole strepitosa con ingredienti naturali per fare risaltare l’abbronzatura e avere la pelle luminosa e fresca.

Doposole con aloe

L’aloe vera dona dei benefici sorprendenti, rinfresca la pelle e calma i bruciori dovuti alle scottature. Per creare un perfetto doposole, mescolare i seguenti ingredienti in uno spruzzino:

1 tazza di succo di aloe vera,

2 cucchiai di olio di cocco,

8 gocce di olio essenziale di lavanda,

8 gocce di olio essenziale di menta piperita.

Ogni volta che avremo bisogno di idratare la pelle, agitare il flacone e vaporizzare nelle zone desiderate. Se vogliamo fare risaltare l’abbronzatura, basterà applicare, dopo la doccia, un po’ di burro di karitè, la pelle diventerà luminosa e brillante.

Ravvivare l’abbronzatura

Per realizzare una crema densa rigenerante, che risalti la tintarella serviranno:

50 gr burro di cacao,

10 ml olio di Argan,

10 ml olio di mandorle dolci,

2 gocce olio essenziale di lavanda.

Bisognerà sciogliere il burro di cacao a bagnomaria, successivamente aggiungere olio di argan e di mandorle, mescolare e riporre in frigorifero per qualche minuto. Il composto risulterà molto denso, come il burro, quindi andrà miscelato energicamente più volte. Solo dopo che lo avremo tolto dal frigo, si potrà aggiungere l’olio essenziale alla lavanda.

Ecco come realizzare una crema idratante doposole strepitosa con ingredienti naturali per fare risaltare l’abbronzatura e avere la pelle luminosa e fresca.