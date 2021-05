Dopo tanti mesi di esilio forzato tra le mura casalinghe è anche bello potersene stare qualche ora al sole. A maggior ragione adesso che hanno riaperto gli stabilimenti balneari e le piscine all’aperto. Ma, se è vero che il sole ci permette di rinforzare pelle e ossa, dobbiamo anche stare attenti a non esagerare. Per mantenere una pelle luminosa e proteggerla dai raggi del sole, nulla di meglio di questo potente rimedio alimentare semplice e veloce da preparare. Parleremo in questo articolo dei centrifugati di frutta e verdura.

Perché scegliere un centrifugato nella nostra salute

Inutile ricordare che un centrifugato di frutta e verdura, ma anche con qualche spezia, è un ottimo modo per immettere nel nostro organismo antiossidanti, fibre e vitamine. E, se vogliamo arrivare in forma alla prova costume, i centrifugati, uniti alla dieta equilibrata e al movimento, sono quello che fa per noi. Suggeriamo magari ancora una volta la possibilità di acquistare prodotti a chilometro zero e magari anche di coltivazione biologica. Concentriamo la nostra attenzione in modo particolare sul centrifugato composto da tre ingredienti: carote, limone e zenzero. Per mantenere una pelle luminosa e proteggerla dai raggi del sole, nulla di meglio di questo potente rimedio alimentare semplice e veloce da preparare.

Come prepararlo

Una preparazione semplicissima e veloce, che prevede di lavare, pelare e tagliare un paio di carote crude in pezzetti. Inserirle nel frullatore, assieme a una spolverata di zenzero e al succo di circa mezzo limone. Centri fughiamo il tutto e beviamocelo possibilmente subito, per non disperderne i nutrienti.

Dove andremo ad agire

Un vero e proprio toccasana per il nostro organismo questo centrifugato che avrà le funzioni di:

prevenire dall’invecchiamento fisico e mentale, combattendo i radicali liberi;

agire come dicevamo sulla pelle, mantenendo la luminosa, ma proteggendola con gli antiossidanti della vitamina;

prevenire le malattie del cuore, proteggendo questo organo basilare.

