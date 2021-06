Con l’arrivo dell’estate siamo tutti in fibrillazione per le vacanze. C’è chi vuole andare a visitare luoghi lontani, sfruttando il fatto che finalmente il Covid è sotto controllo. Altri invece preferiscono starsene vicino a casa, e magari andare a vedere qualche perla nascosta in Italia. A questo proposito, lo Staff di ProiezionidiBorsa dà spesso indicazioni utili. Poco tempo fa abbiamo consigliato delle località siciliane così belle da essere scelte come location per un ottimo film oggi su Netflix.

Anche oggi vediamo un’eccellenza italiana, e tutti la conoscono. Vedremo il celebre angolo d’Italia da riscoprire per una vacanza piena di divertimento e di buon cibo.

Tutti in Romagna

Consigliamo a tutti di passare un po’ di tempo in Riviera Romagnola. La conosciamo bene tutti per essere da decenni una meta fondamentale della movida italiana. Con i suoi 100 chilometri circa di spiaggia che hanno il suo cuore in Rimini e Riccione, essa saprà sicuramente come sorprenderci.

La Riviera è adatta a tutti i gusti. Troviamo sicuramente tanta vita notturna, con moltissimi locali e discoteche soprattutto a Milano Marittima, oltre ai già citati Rimini e Riccione. Sotto questo profilo facciamo però attenzione alle restrizioni contro il Covid, che potrebbero limitare la nostra vita sociale.

Le altre opportunità

Ma la Riviera non è solo per i festaioli. Infatti anche le famiglie possono trovare tanti svaghi, come ad esempio l’Acquario di Cattolica, oppure i vari parchi acquatici. E poi c’è spazio anche per la cultura, se ci si vuole allontanare un po’ dalla costa per tuffarsi nel centro di Ravenna. Qui troveremo degli scorci meravigliosi e ricchi di storia, sarebbe un peccato mortale ignorarli.

Non dimentichiamoci poi che ci troviamo in una regione con una miriade di delizie culinarie da non perdere. Dalle tagliatelle al ragù ai cappelletti in brodo, l’offerta gastronomica è ricchissima e assolutamente da provare.

La Riviera Romagnola è quindi il celebre angolo d’Italia da riscoprire per una vacanza piena di divertimento e di buon cibo. Consigliamo a tutti di darle una possibilità.