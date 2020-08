Amazon allarga gli orizzonti diversificando il proprio pacchetto di offerte. Nei prossimi mesi Amazon mette in vetrina frutta, verdura e beni di lusso. Per i prodotti ortofrutticoli, il colosso del web ha intenzione di aprire un vero e proprio negozio fisico.

Acquistare frutta e verdura da Amazon

Il primo negozio per la vendita di frutta e verdura apre i battenti in California a Woodland Hills, in California.

Nel negozio californiano faranno bella mostra prodotti freschi ad un prezzo sensazionale.

Il connubio con Alexa

Amazon (NASDAQ:AMZN) ha intenzione per spingere la vendita ad attuare prezzi bassi. I consumatori hanno l’occasione di utilizzare servizi innovativi dalla consegna gratuita in giornata per i clienti Prime. I consumatori all’interno dello store possono sfruttare l’interazione con Alexa per ottenere risparmio di tempo. Amazon ha puntato sulla presenza di Alexa in modo che il consumatore ha una guida virtuale per chiedere dove trovare il prodotto che si sta cercando. Un’altra chicca all’interno degli negozi Amazon è il pagamento super veloce. Il consumatore mette gli articoli nello stesso carrello e verranno riconosciuti in modo automatico per proseguire con il pagamento nella cassa dedicata.

Amazon allarga gli orizzonti

La novità della frutta e verdura riguarda la California ma da settembre sul portale ecommerce sbarca una nuova iniziativa. Dodici marchi di abbigliamento e accessori di lusso aprono il proprio negozio online sulla piattaforma.

L’azienda di Bezos punta molto su questa iniziativa. Il colosso ha stanziato una campagna pubblicitaria da 100 milioni di dollari. Nel contempo Amazon ha allestito un mega magazzino in Arizona per ospitare i prodotti dei brand del lusso.

Top secret i nomi

La società vuole diversificare il prodotto di vendita. Gli accordi con 12 marchi di lusso sono stati già ratificati ma sui nomi vige il più stretto riserbo. Jeff Bezos ha voglia di conquistare la moda. Jeff Bezos ha le idee chiare per la sua creatura. Per ora Amazon mette in vetrina frutta, verdura e beni di lusso. Domani chissà…